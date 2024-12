Après 11 ans d’attente au refuge, une chienne récemment adoptée découvre avec bonheur son foyer pour la vie (vidéo)

La plupart des adoptants ont une perception négative des Pitbulls et les chiens de cette race ont souvent plus de mal à trouver un foyer. C’était le cas de Lucia qui a attendu pendant 11 ans qu’une famille lui donne une chance. La vie de cette chienne enjouée et affectueuse a heureusement changé pour le mieux depuis sa récente adoption. La vidéo montrant Lucia explorer avec enthousiasme son nouveau foyer est particulièrement réconfortante.