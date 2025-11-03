Après des négociations tendues avec les propriétaires, 40 chiens récupérés d’un élevage qui s’est « laissé dépasser » par la situation

Au début du mois d'octobre, une quarantaine de chiens a été récupéré d'un élevage après des négociations avec les propriétaires. Ces derniers se seraient laissés déborder par la situation en hébergeant un nombre important d'animaux chez eux. Les boules de poils sont désormais en sécurité au sein d'un refuge.

La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Sarthe (72), service déconcentré de l’État, a travaillé aux côtés de la Fondation 30 Millions d’Amis pour secourir 40 chiens retenus dans des conditions difficiles. Les animaux sont désormais en sécurité au sein du Refuge de La Tuilerie (77), mais ce triste récit met en exergue les dérives des élevages.

Au départ, les canidés étaient sous la garde des éleveurs qui ont été, selon leur déposition, « dépassés » par la situation. S'occuper d'autant d'animaux nécessite effectivement de moyens humains et financiers, des compétences ainsi qu'un environnement adapté.

© Fondation 30 Millions d’Amis

Un lieu de vie contraignant

Quand les sauveteurs sont arrivés sur place, ils n'ont pas constaté d'insalubrité . Pourtant, ils ont été frappés par la forte odeur d'urine qui émanait. Selon Arnaud, chef d’équipe au Refuge de La Tuilerie, les éleveurs auraient certes nettoyé les box, mais n'utilisaient pas forcément de désinfectant, ce qui a pu nuire à l'hygiène générale.

Au cours de leurs interventions, ils ont comptabilisé 33 Yorkshires et 7 Bouviers Bernois. Les premiers vivaient en liberté sur la propriété tandis que les seconds étaient enfermés dans de grandes cages. Ils étaient laissés dans un hangar à proximité. Plusieurs des chiens étaient pucés, dont certains au nom des proches des propriétaires.

© Fondation 30 Millions d’Amis

Pour les récupérer, l'organisme de sauvetage a dû négocier leur départ. Leurs détenteurs ont finalement accepté de les céder et tous ont été pris en charge au refuge. Certains auront besoin de quelques soins de santé avant d'être placé à l'adoption. De manière générale, Arnaud a déclaré que les quadrupèdes étaient en bonne santé.