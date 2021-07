Enchaîné dans une cour pendant 8 ans, ce chien découvre pour la première fois de sa vie le confort d’un lit

© Erin Boyd

Aveugle, malade et enchaîné toute sa vie, un chien récemment sauvé a enfin pu connaître les joies de la vie de famille et le confort d’un lit. Sa réaction en découvrant son nouveau panier est des plus touchantes.

La SPCA du comté de Lancaster, en Caroline du Sud, était intervenue pour secourir 2 chiens négligés que leurs anciens propriétaires gardaient enchaînés dans l’arrière-cour de leur maison. L’un d’eux, répondant au nom de Stevie et âgé de 8 ans, n’avait probablement connu rien d’autre que ces conditions de vie déplorables depuis sa venue au monde, raconte The Dodo.

Erin Boyd

Après sa prise en charge par la SPCA, le cas de Stevie a suscité l’intérêt d’une association partenaire ; Diamonds in the Ruff, basée à Lockport dans l’Etat de New York, en l’occurrence. Il y a été transféré peu après.

Les bénévoles l’ont aussitôt emmené chez le vétérinaire pour un examen complet. Celui-ci a révélé l’ampleur des dégâts que la négligence avait causés à sa santé. Stevie est aveugle, mais il était en plus infesté de puces et de vers, et il avait de larges zones dépourvues de poil. Pour couronner le tout, un vieil épi de maïs était coincé dans son intestin. Il lui a été retiré chirurgicalement peu après son arrivée à Lockport.

Erin Boyd

Il a eu un lit pour la première fois de sa vie

Le chien a poursuivi ses soins chez une famille d’accueil, celle d’Erin Boyd, qui l’a aidé à sortir de sa carapace. Il s’est progressivement adapté à son nouvel environnement et a même appris à s’orienter malgré la cécité. Surtout, il a découvert la sécurité et le confort d’un foyer, ce qu’il n’avait jamais connu auparavant.

Erin Boyd

Pour la première fois de sa vie, Stevie a pu dormir dans un lit. D’ailleurs, il a eu une réaction étonnante lorsqu’on lui a donné son panier. Il s’est mis à sautiller dessus et à en mordiller les parois, comme pour mieux en apprécier le caractère moelleux et douillet. Une scène qu’Erin Boyd a filmée :

Stevie va de mieux et mieux, aussi bien physiquement que moralement. La prochaine étape sera pour lui de rejoindre une famille adoptive, où il pourra continuer de profiter des plaisirs simples de la vie dont il était cruellement privé.

Erin Boyd