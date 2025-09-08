Enceinte et abandonnée, une chienne trouve refuge dans une supérette et met bas quelques jours plus tard

Cherchant désespérément un endroit sûr pour mettre bas, une chienne errante s’est arrêtée devant une supérette de quartier. Touchés par sa douceur et sa détresse visible, les employés n’ont pas hésité à lui tendre la main, déclenchant ainsi une formidable chaîne de solidarité.

Sur sa page Facebook, l’association de protection animale Humane Society of Tampa Bay, basée en Floride (Etats-Unis), raconte comment les employés d’une supérette à Tampa a offert l’hospitalité à une chienne errante enceinte.

En voyant la future maman chercher à entrer dans le magasin, en quête de sécurité et de quiétude, les membres du personnel de l’établissement ont tout de suite décidé de lui venir en aide.



Humane Society of Tampa Bay / Facebook

“Elle a compris que nous étions là pour l’aider”

La chienne, très probablement victime d’abandon, se montrait extrêmement douce et amicale. Ses bienfaiteurs l’ont mise en sécurité et réconfortée, jusqu’à l’arrivée de l’équipe de la Humane Society of Tampa Bay, informée de la situation entretemps.

Les bénévoles l’ont donc prise en charge et emmenée au refuge, où elle a été examinée par un vétérinaire. Ce dernier a constaté qu’elle était en toute fin de grossesse. Appelée Ava par ses nouveaux amis, elle présentait, en effet, tous les signes d’un accouchement imminent. Elle a donc été secourue à temps.

“Ava était adorable et câline, mais on sentait qu'elle était un peu nerveuse et hésitante, indiquait Regan Blessinger, responsable marketing et contenu chez l’association, au Miami Herald . Une fois installée à la maternité, elle a pu se détendre et comprendre que nous étions là pour l'aider.”



Humane Society of Tampa Bay / Facebook

“Elle et ses 8 chiots se portent à merveille”

3 jours plus tard, la Humane Society of Tampa Bay a annoncé que la chienne venait de donner naissance à 8 adorables chiots, toujours sur sa page Facebook.

“C'est une maman formidable. Elle et ses 8 chiots se portent à merveille“, peut-on lire dans cette publication.

Humane Society of Tampa Bay / Facebook

Les bébés ont été appelés Acorn, AJ, Alek, Amari, Amiri, Aster, Auburn et Azari. Ava et ses petits pourront être proposés à l’adoption dès le mois d’octobre.

Grâce à l’attention bienveillante d’inconnus et au travail précieux des bénévoles, Les 9 chiens ont désormais toutes les chances de commencer une nouvelle vie, entourés d’amour et de sécurité.