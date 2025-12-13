Ce chien n'ayant "gardé aucune rancune envers l’humain" bien qu'il ait passé toute sa vie enchaîné dehors attend patiemment qu'on lui donne sa chance

Victime de maltraitance, privé d’affection et de liberté, Jack n’avait connu que la peur et la solitude. Aujourd’hui, ce chien plein de vie renaît peu à peu grâce aux soins et à la bienveillance de l’équipe du refuge de Buigny-Saint-Maclou (80). Il espère désormais trouver une famille prête à lui offrir l’amour qu’il n’a jamais eu.

Il était maigre, négligé et apeuré, mais il est aujourd’hui en pleine forme, heureux de se sentir entouré et de recevoir tous les soins dont il a besoin. Jack, chien croisé de 2 ans, peut désormais entrevoir la chance de mener la vie heureuse et sereine qu’il mérite, après avoir connu la maltraitance, rapporte Le Journal d'Abbeville et du Ponthieu Marquenterre .

Pensionnaire du refuge de Buigny-Saint-Maclou dans la Somme, il y avait été amené après avoir été retiré à son ancien propriétaire. Pour ce dernier, le bien-être du quadrupède ne semblait pas figurer au sommet des priorités.



Le chien était, en effet, gardé à l’extérieur en permanence, “attaché à une chaîne qui lui rentrait dans le cou”, d’après un post partagé par une bénévole du nom de Claire Jules sur le groupe Facebook dédié à la structure d’accueil samarienne.

C’est donc un chien “qui revient de très loin” qui a été pris en charge par l’équipe du refuge de Buigny-Saint-Maclou, dont les membres savaient d’emblée qu’ils devaient travailler d’arrache-pied pour l’aider à surmonter ses traumatismes.

Pourtant, en dépit de tout ce qu’il avait enduré, il a frappé ses bienfaiteurs par son tempérament enjoué et amical. “Malgré ce passé difficile, Jack n’a gardé aucune rancune envers l’humain, peut-on effectivement lire dans la publication en question. Bien au contraire, c’est un chien d’une gentillesse incroyable, débordant d’amour et de reconnaissance.”



“Il adore le contact humain et recherche sans cesse les câlins”

L’attention et l’affection dont il bénéficie auprès de ses nouveaux amis le comblent. Il est ravi d’avoir un toit au-dessus de la tête, de manger à sa faim et de pouvoir bouger librement. “Il adore le contact humain et recherche sans cesse les câlins, l’attention et la présence de ceux qu’il aime”, poursuit Claire Jules, qui le décrit comme “énergique et joyeux”.

A présent, l’auteure du post et ses collègues sont à la recherche d’une nouvelle famille aimante pour leur protégé.

Il est précisé que Jack s’entend avec les enfants, mais moins avec ses congénères et les chats. L’idéal serait donc qu’il intègre un foyer sans autre animal de compagnie.