Ignorée pendant 2 longues années à cause de sa fourrure sombre, cette chienne est enfin appréciée à sa juste valeur

Les chats noirs sont trop souvent victimes de superstitions séculaires. On pourrait penser qu’avec les années, elles finiraient par s’estomper, mais c’est malheureusement loin d’être le cas. Et le pire, c’est que même les toutous peuvent être touchés par ces croyances d’un autre temps.

Waffles est une chienne avenante et pleine de vie. Pourtant, elle a été systématiquement ignorée par les visiteurs de son refuge pendant 730 jours. Son tort ? Avoir la mauvaise couleur de pelage. En effet, la chienne arbore une magnifique robe sombre. Cependant, cette dernière n’était pas du goût des futurs adoptants, la faute à de vieilles superstitions comparables à celles qui touchent les chats noirs . D’ailleurs, dans le milieu de la protection animale, ce mal porte un nom : le “syndrome du chien noir”.



© u/dogluvr_1 / Reddit

Loin d’être une idée reçue, cette aversion pour les chiens noirs est même étayée par une étude, dont les conclusions ont été publiées en 2021 dans la revue Animals. Les personnes qui y participaient devaient évaluer les photos de Labradors Retrievers . Certains avaient une robe dorée, et d’autres un pelage noir. Les résultats ont montré qu’en comparaison avec leurs congénères jaunes, les Labradors noirs étaient jugés 27% moins amicaux, et 2 fois plus susceptibles d’être considérés comme agressifs. Les préjugés ont la vie dure.



© u/dogluvr_1 / Reddit

Pour Waffles, il aura donc fallu attendre 2 longues années pour qu'une âme charitable daigne lui accorder son attention. Cette dernière, qui répond au pseudonyme u/dogluvr_1 sur le réseau social Reddit, raconte que c’est via une annonce Facebook qu’elle a connu l’histoire de la chienne. Elle est donc allée la voir dans son refuge, et le coup de foudre a été immédiat. Selon des propos rapportés par Newsweek , u/dogluvr_1 déclare même : “J’aurais aimé la trouver plus tôt !”.

Depuis son adoption, Waffles “passe son temps à se blottir contre [sa maîtresse], à jouer à la balle et à s'amuser avec ses frères et sœurs canins”. Car oui, en plus de trouver un nouveau foyer et une maîtresse aimante, la chienne a également gagné une fratrie avec qui passer de longues heures de jeux !