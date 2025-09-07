Chaque semaine, des dizaines de chiens montent à bord d’un bus unique et vivent le voyage de leurs rêves (vidéo)

Pour les toutous chanceux qui ont l’occasion de grimper dans le bus spécial IronBark DogPark, les jours de voyage sont synonymes de vacances. Les unes après les autres, les boules de poils embarquent à bord de leur véhicule, direction le parc. Un moment qu’elles attendent avec impatience chaque semaine.

En Australie, un amoureux des chiens nommé Jo Mcvilly a conçu un bus dédié aux canidés : IronBark DogPark. À bord, pas d’accrochages ni de chaos. Chaque toutou connaît sa place et sait que, quelques minutes plus tard, le véhicule s’arrêtera dans un parc, où il pourra s’amuser. Un concept aussi apprécié par les boules de poils que par leur propriétaire.

Plus de 60 chiens, des chiots aux plus âgés, montent hebdomadairement dans le bus, rapportait ABC . Les animaux sont transportés vers un parc qui a été spécialement créé pour favoriser leurs apprentissages et leur permettre de jouer.

Avec un tel programme, inutile de dire que les quadrupèdes sont aux anges le jour J : « Les chiens savent quel jour on est : ils harcèlent déjà leurs maîtres à 5 et 6 heures du matin », partageait Jo. Lequel constate aussi leur joie quand ils grimpent avec lui : « J'adore regarder leurs visages avant même qu'ils ne montent dans le bus », assurait-il.

La garderie du bonheur

Une fois sur place, les canidés sont accueillis par une équipe toujours prête à leur faire passer une bonne journée. Celle-ci est en partie composée des propriétaires des toutous, car Jo s’est doté d’une double mission. En plus de prendre soin des chiens et de les éduquer, le bienfaiteur souhaitait favoriser l’emploi des personnes handicapées.

Il a donc embauché les maîtres de ses passagers qui peinaient à s’insérer dans le monde professionnel, notamment à cause de leur handicap. Une aubaine pour ces derniers, qui ont pu trouver le travail de leurs rêves : « J’ai toujours aimé les animaux et maintenant je travaille avec eux tous les jours », confiait Sage Conway-Keogh, une femme malentendante travaillant désormais au IronBark DogPark.

Et beaucoup d’internautes, qui sont des millions à suivre le compte de Jo sur les réseaux sociaux, s’accordent à dire qu’il s’agit du job idéal, mais aussi du meilleur bus qui soit : « Le minibus parfait existe », constatait une personne, « J'aimerais pouvoir rejoindre le bus de ces chiens », ajoutait quelqu’un d’autre.

