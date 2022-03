Ukraine : une myriade d'associations se mobilisent pour venir en aide aux refuges pour animaux

Depuis plusieurs semaines, les peuples du monde entier retiennent leur souffle face à l'avancée des troupes russes sur le territoire ukrainien. Les refuges locaux pour animaux sont plongés dans l'angoisse : que vont devenir leurs protégés, si la situation continue de s'envenimer ? Une myriade d'associations de protection animale, dont certaines arborent le drapeau bleu, blanc, rouge, ont décidé d'offrir leur soutien. Lumière sur Les Anges de Lumi, Remember Me France et YouCare.

L'Ukraine est affectée par la gangrène, une nécrose qui grignote de plus en plus son corps meurtri : l'armée russe a envahi ses terres depuis le mois de février 2022. La population, en proie aux affres de la guerre, se réfugie dans des abris souterrains ou tente de fuir dans les pays voisins.

Mais n'oublions pas également qu'au milieu des tirs et des bombes se dressent les murs des refuges pour animaux. Une situation que les chiens, les chats et les autres petites bêtes ne comprennent pas forcément, mais qu'ils sont obligés de subir. Effrayés et stressés, ils peuvent heureusement compter sur le soutien des bénévoles. Certains risquent leur vie pour leur apporter quotidiennement les soins nécessaires.

Le 28 février, l'association Remember Me France relayait sur sa page Facebook l'histoire d'une famille ukrainienne qui se cachait à Kiev avec 26 chiens, une partie leur appartenant, une autre provenant d'un petit refuge.

« Un bénévole ukrainien l'a eue au téléphone pour essayer de l'aider, mais il n'arrive pas à trouver de transport, il n'y a plus que des petites voitures qui peuvent prendre 2 chiens max, les gros véhicules sont réquisitionnés par l'armée ukrainienne. Si nous arrivions à les amener à la frontière roumaine nous pourrions tous les prendre en charge, humains et animaux, et ils ne seraient pas séparés », peut-on lire sur le réseau social.

Un autre héros a ému le monde entier. Son nom ? Andrea Cisternino. Fondateur du refuge animalier Italia JK2 (situé à 45 minutes de la capitale), il refuse d'abandonner 450 âmes innocentes à un sort funeste. « Maintenant, je dois penser à sauver un refuge et ses plus de 400 pensionnaires qui méritent d’être protégés à tout prix, c’est ce que je vais faire. Je préfère mourir que de laisser mes compagnons mourir seuls », a déclaré le sauveteur.

À l'heure actuelle, des refuges roumains proposent des abris ainsi que des soins à leurs voisins et leurs trésors sur pattes.

© Andrea Cisternino / Facebook

Forte mobilisation des associations de protection animale

Face au tourment qui ronge les refuges et les propriétaires d'animaux en Ukraine, une constellation d'associations ont décidé de leur prêter main-forte. Au cœur de la nuit, brillent des étoiles... L'organisation Les Anges de Lumi fait partie de ce firmament. Partenaire de Axi Hope Pascani (Roumanie), elle a lancé une bouteille à la mer.

« Malgré les difficultés que nos refuges roumains rencontrent dans leur pays, ils n’ont pas hésité une seconde à répondre à l’appel au secours de la population ukrainienne et des associations, a rédigé un membre du personnel sur Facebook, aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Pour l’achat de croquettes (les prix ont doublé en Roumanie en peu de jours). Nous sommes dans l’urgence pour faire un stock de nourriture ; pour les soins : animaux et humains ; pour tous les frais, que cette aide va engendrer pour les refuges roumains déjà dans le besoin. »

Une cagnotte « en soutien aux Ukrainiens et leurs animaux » a été mise en ligne sur la plateforme HelloAsso. « Le message que nous cherchons à faire passer est la solidarité de tous, peu importe nos origines, nous devons tous rester solidaires du malheur qui arrive aux autres, qu'ils soient humains ou animaux », a déclaré Jennifer, présidente de l'association Les Anges de Lumi, à Woopets.

Au début du mois de mars, une nouvelle pétition a vu le jour sur le site web MesOpinions.com. Vanessa Manand, présidente de l'association Remember Me France, a lancé un « appel à la mobilisation du monde de la protection animale contre la guerre en Ukraine ».

À travers ce message fort, l'organisation espère la création de corridors sanitaires pour que les « civils innocents, humains et animaux, puissent être sortis des zones de guerre et mis en sécurité dans les pays limitrophes ». Le ravitaillement des particuliers et des refuges pour animaux s'avère également au cœur des préoccupations.

L'appel aux dons de l'association YouCare

L'association YouCare n'a pas gardé ses mains dans les poches non plus. Un appel aux dons à été lancé sur HelloAsso, afin d'envoyer un camion rempli de croquettes, de vivres et de couvertures en Ukraine.

L'objectif consiste également à « prendre en charge des animaux venant de refuges en cours d'évacuation, financer leur transport jusqu'à notre équipe sur Paris ainsi que les frais vétérinaires », a indiqué l'association.

Une opération organisée avec le soutien de la ville de Levallois ; co-financée par les mécènes de l'association YouCare et les entreprises membres du label « 1 % pour les Animaux », que Woopets a d'ailleurs rejoint cette année. Pour l'instant, plus de 11 000 € ont été récoltés.

Face à cet élan international de solidarité, le célèbre proverbe de Confucius scintille dans notre esprit : « Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. »