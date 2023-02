Après l’échec d’une première adoption, 2 sœurs félines attendent la famille de leurs rêves avec impatience

Cocoa et Snowball sont arrivées chez Love Your Feral Felines, une association de San Diego, il y a environ 7 mois. Ces sœurs félines ont été abandonnées par leur ancien maître, qui les avait adoptées alors qu’elles n’étaient que des bébés. Après cette dure épreuve, les bénévoles espèrent leur trouver la famille idéale.

Cole & Marmelade revenait il y a quelques jours sur l’histoire de Cocoa et Snowball, 2 chatonnes à la robe écaille de tortue qui ont connu un triste événement. Elles avaient eu la chance de rejoindre un foyer adoptif très tôt dans leur vie, mais malheureusement, elles ont été contraintes de le quitter quelques mois plus tard.

Retour à la case départ

Suite à leur abandon, les sœurs félines ont été admises chez Love Your Feral Felines, une association basée à San Diego, aux États-Unis. Reloger Cocoa et Snowball ne s’annonçait pas simple : les chats adultes sont souvent délaissés en faveur des chatons, plus populaires auprès des adoptants.

Pourtant, ces chattes sont très « douces et affectueuses », selon les membres de leur famille d’accueil. « Elles veulent juste trouver un genou sur lequel s’allonger, et une fenêtre pour regarder les gens passer. Snowball et Cocoa adorent recevoir de l’affection. Ce sont des chattes parfaites, et elles attendent un nouveau départ ensemble ».

Leurs bienfaiteurs n’ont pas hésité à leur dresser un portrait flatteur sur les réseaux sociaux : « Snowball est une grande fan de câlins. Elle aime se tenir en haut de son arbre à chats pour veiller sur son territoire. Cocoa est aussi douce que sa sœur, et aime s’asseoir sur nos genoux. Elle ronronne instantanément dès que vous la caressez, et adore prendre le soleil ». Cette stratégie a-t-elle porté ses fruits ?

La lumière au bout du tunnel

A lire aussi : Le destin d'une chatte sans oreilles, au pelage jaune et atteinte d'une maladie mystérieuse émeut les internautes

On dirait bien que oui ! Au bout de 177 jours en famille d’accueil, le rêve le plus cher des sœurs félines s’est enfin exaucé. « Les filles ont rencontré leurs nouveaux maîtres ! Elles vont nous manquer, mais nous sommes ravis qu’elles aient trouvé leur foyer idéal » a-t-on pu lire sur Facebook. Cocoa et Snowball démarrent une aventure inédite, et nous sommes sûrs qu’elle sera bien meilleure que la précédente !