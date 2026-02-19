En suivant des empreintes de pattes dans la neige, des sauveteurs découvrent 2 chiens abandonnés dans un froid glacial (vidéo)

Par – 13°C, survivre dehors relève déjà de l’exploit. Alors, seul devant une maison abandonnée, sans abri pour se protéger du froid glacial, cela devient une question de vie ou de mort. C’est dans ces conditions extrêmes que 2 chiens ont été découverts en pleine nuit dans le Missouri (États-Unis). Une situation dramatique qui aurait pu virer au drame sans l’intervention rapide d’un refuge local.

Par une nuit glaciale, alors que tout le monde était déjà rentré chez soi, le refuge Stray Rescue of St. Louis (Missouri, États-Unis) a reçu un appel inquiétant : un chien était enchaîné devant une maison abandonnée, malgré une température extérieure de –13°C. Face à l’urgence de la situation, une équipe s’est aussitôt mobilisée et s’est rendue sur place pour lui porter secours.

Abandonnés dans un froid glacial

Dans une publication Facebook reprise par Newsweek, le refuge explique : « La neige nous a permis de suivre les empreintes de pattes autour des bâtiments abandonnés jusqu'à ce que nous le trouvions : un chien mâle traînant une laisse à chaîne (c'est pourquoi la personne qui a appelé pensait qu'il était peut-être enchaîné). Il était accompagné d'une femelle souffrant d'un prolapsus vaginal nécessitant des soins vétérinaires immédiats. »

Les sauveteurs ne sentaient plus leurs doigts à cause du froid, mais ils sont parvenus à maîtriser les 2 toutous en moins de 10 minutes, avant de les installer au chaud dans leur Jeep.

Selon Natalie Thomson, responsable de la communication de Stray Rescue of St. Louis, les 2 chiens cherchaient clairement à être secourus, même si la peur les rendait méfiants.

Pour capturer la femelle sans lui faire de mal, l’équipe a mis en place une cage-piège : attirée par la nourriture, elle y est entrée d’elle-même. Concernant le mâle, les secours ont réussi à saisir la chaîne qu’il traînait pour pouvoir l’immobiliser en toute sécurité.

Une seconde chance

À leur arrivée au refuge, les 2 toutous se sont immédiatement endormis assis, tant ils étaient épuisés. « Ils étaient […] si heureux d'être au chaud. Leur peau était toute rose à force d'avoir eu froid ! Nous les avons appelés Fannar et Eira, des mots gallois pour Neige et Congère. », a indiqué le refuge.

© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Fannar, la femelle, a dû subir en urgence une opération de stérilisation en raison de son prolapsus, mais l’intervention s’est très bien déroulée et elle récupère désormais dans sa famille d’accueil.

Eira, plus timide, mais tout aussi doux, attend encore un foyer. « L'un de nos bénévoles l'a emmené chez lui pendant quelques heures et a assuré que c'était un adorable petit garçon câlin ! Il est prêt à trouver un foyer ! », a expliqué Natalie Thomson.

A lire aussi : Après 7 ans d'attente au refuge, une mobilisation sur les réseaux sociaux fait sortir ce chien par la grande porte et sous les acclamations

© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Sauvées du froid, ces 2 boules de poils découvrent enfin aujourd’hui la tendresse humaine, en attendant de débuter le plus heureux chapitre de leur vie dans leur famille pour la vie.