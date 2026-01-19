Perdue dans les bois par une nuit glaciale, une octogénaire survit grâce au comportement exemplaire de son chien

Seule dans le froid et l’obscurité d’une forêt de l’Oregon (États-Unis), Karen Joyce Davis, 82 ans, a dernièrement frôlé le pire. Heureusement, elle était accompagnée de Cami, son fidèle Bouvier Australien, qui lui a littéralement sauvé la vie.

Le 29 décembre dernier, une promenade qui semblait banale a rapidement tourné à l’inquiétude dans l’Oregon (États-Unis). Karen Joyce Davis, 82 ans et souffrant de démence, était partie dans l’après-midi se balader dans les bois avec son Bouvier Australien, Cami, mais n’était pas revenue. Comme le rapporte People, le bureau du shérif du comté de Lane a rapidement lancé un avis de recherche pour retrouver au plus vite l’octogénaire.

Une nuit d’angoisse dans les bois

Avec des températures proches de zéro, l’urgence était totale et chaque minute comptait pour retrouver Karen Joyce. Les sauveteurs savaient également que Cami, un chien plutôt silencieux, ne répondrait probablement pas à son nom si on l’appelait.

© Lane County Sheriffs Office / Facebook

Après plusieurs heures de recherches, Katie Sciotto, bénévole du service de secours, se souvient avoir quand même essayé de crier « Cami ! ». Et elle a eu raison !

« Très faiblement, à environ 300 mètres, j'ai entendu un chien aboyer. », explique-t-elle. « Mes 2 compagnons de recherche et moi avons foncé droit vers cet aboiement. Nous trébuchions et tombions en chemin. ». C’est là, sur un terrain accidenté, que la vieille dame a finalement été retrouvée.

© Lane County Sheriffs Office / Facebook

Une issue miraculeuse grâce à Cami

Prise en charge sans attendre, Karen Joyce a été soignée pour hypothermie, avant d’être conduite à l’hôpital. Pendant que les secouristes lui prodiguaient les premiers soins, Cami est resté auprès de sa maîtresse, la tête posée sur elle, léchant les secouristes comme pour les remercier.

© Lane County Sheriffs Office / Facebook

Si cet incident effrayant a trouvé une issue heureuse, c’est principalement grâce à ce brave toutou.

« Son chien, Cami, l'a gardée au chaud et a donné des signaux aux volontaires de l'équipe de recherche et de sauvetage du shérif du comté de Lane pendant qu'ils fouillaient la zone », ont déclaré les secouristes.

Katie Sciotto a également souligné le rôle vital et héroïque que la boule de poils a joué cette nuit-là. « Sans Cami, nous ne l'aurions probablement pas retrouvée, et c'est donc lui qui lui a vraiment sauvé la vie », a-t-elle déclaré. « La température était proche de zéro, et je ne sais pas si elle aurait survécu à la nuit. »

Aucun doute : lors de cette nuit glaciale, Cami a été un véritable ange gardien à 4 pattes pour sa maîtresse.