Les aboiements et les empreintes de pattes d'un chien guident les secours vers son maître perdu en forêt et épuisé depuis 2 jours

Après 2 jours d’angoisse et d’incessantes recherches de la part des unités de secours, des forces de l’ordre et de membres de la communauté locale, un septuagénaire perdu en forêt et son chien ont été retrouvés. C’est en grande partie à ce dernier que l’on doit cet heureux dénouement.

Le canidé en question est un Labrador Retriever à la robe noire répondant au nom de Robey. D’après le NZ Herald, qui rapporte les faits ce mardi 26 novembre, il accompagnait son propriétaire David McHaffie en randonnée au cœur du parc forestier de Tararua (au nord de la capitale néo-zélandaise Wellington) le samedi 23 novembre.



Agé de 78 ans, son maître est un randonneur connu dans la région pour sa grande expérience en la matière, sa connaissance du terrain et sa très bonne forme physique. Barry Stone, 66 ans, faisait partie du groupe de volontaires lancé à sa recherche. « Il gère les choses à sa manière, dit-il de David McHaffie. Mais il est juste parti se promener et n'a pas vraiment arrêté de marcher ».

Les aboiements du Labrador relancent l’espoir

La quête a d’abord été effectuée aux alentours du domicile du duo porté disparu, mais à mesure qu’elle avançait, il devenait de plus en plus évident que le binôme s’était aventuré bien au-delà de ce périmètre initial.

Le dimanche 24 novembre, des témoins ont rapporté avoir entendu des aboiements. Robey était donc probablement sain et sauf, et ses cris ont amené les secours à évoluer un peu plus haut sur les collines. Leur progression était particulièrement difficile en raison des pentes abruptes et des sous-bois denses caractérisant les lieux.

Le groupe a continué de se laisser guider par les aboiements quasi incessants du Labrador, qui a finalement été retrouvé au fond d’un ravin. Il était affamé, mais indemne. Des volontaires sont restés à ses côtés pour lui donner à manger, à boire et le réconforter, tandis que Barry Stone et un policier ont suivi les empreintes de pattes du chien dans l’espoir qu’elles les guident vers son maître.

« Robey a énormément de mérite »

C’est effectivement ce qui s’est produit. Les traces qui couraient le long d’un ruisseau les ont menés tout droit à David McHaffie. Il était couché sur le dos, trempé et pieds nus, mais conscient. Barry Stone lui a donné sa veste et s’est blotti contre lui pour le réchauffer, puis le reste des secours est arrivé et a transporté la victime à l’hôpital de Wellington.

Le brave Robey a été confié à un voisin de David McHaffie chez lequel il a passé la nuit. Le quadrupède s’est comporté en héros aux yeux de tous, notamment le sergent de police Marcus Fellerhoff qui estime que son propriétaire n’aurait probablement pas été localisé à temps sans lui. « Robey a énormément de mérite quant à la localisation et au retour sain et sauf de son propriétaire », a, en effet, déclaré le policier.