En sauvant 2 chiens forcés à se battre, les forces de l'ordre démantèlent tout un réseau de cruauté animale et interpellent 45 de ses acteurs

Au Texas, une intervention coordonnée des forces de l’ordre a mis au jour un réseau de cruauté animale d’une ampleur glaçante. Menée après des mois d’enquête, elle a permis de secourir des chiens en détresse et de démanteler une organisation impliquant armes, stupéfiants et dizaines de suspects.

“Opération Pitbull” ; c’est ainsi qu’a été baptisé le vaste coup de filet ayant permis de sauver 2 chiens sur le moment et assurément de nombreux autres qui se seraient retrouvés dans la même situation. L’intervention des forces de l’ordre ayant eu lieu sur une propriété de l’est du Texas (Etats-Unis) a débouché sur l’arrestation de dizaines d’individus, ainsi que la saisie d’une importante somme d’argent, d’armes et de stupéfiants, rapportait Click 2 Houston le dimanche 23 novembre.



8 mois d’enquête

Le site était visé par une enquête ayant débuté en mars 2025. Le bureau du shérif du comté de Newton suspectait l’organisation de combats canins sur les lieux et rassemblait témoignages et preuves depuis des mois. Un mandat de perquisition a finalement été émis, ce qui a permis au shérif Colton Havard et à ses adjoints de passer à l’action dans la soirée du samedi 22 novembre.

D’autres services ont pris part à l’opération, dont le bureau du shérif du comté voisin de Jasper, le département de la sûreté publique du Texas ou encore la police de la ville de Newton.

45 suspects arrêtés, les 2 chiens emmenés chez le vétérinaire

Avant d’investir les lieux, les policiers ont survolé la zone avec un drone à caméra infrarouge, qui a repéré des guetteurs postés sur le périmètre de la propriété. Leur rôle consistait à avertir les autres de l’arrivée des autorités.



Quand les policiers sont entrés, 2 chiens étaient en train de se battre dans une arène. Des dizaines d’individus présents sur place se sont enfuis et ont tenté de se cacher dans les bois, mais ont été rattrapés par les agents. Au total, 45 suspects ont été interpellés. Les chiens ont été séparés et emmenés en clinique vétérinaire pour recevoir des soins.



“Les personnes concernées devraient avoir honte”

Environ 45 véhicules ont été remorqués, et des stupéfiants ont été découverts dans plusieurs d’entre eux. Des armes à feu et près de 74 000 dollars (64 000 euros environ) ont également été saisis.



“Les combats de chiens et la cruauté envers les animaux ne seront pas tolérés dans le comté de Newton, a déclaré le shérif Colton Havard sur Facebook. C'est l'un des crimes les plus troublants que j'ai jamais vu au cours de ma carrière dans les forces de l’ordre, et les personnes concernées devraient avoir honte. En tant que shérif, je jure d'utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre les activités criminelles dans notre comté.”