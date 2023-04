A la recherche de leur chien perdu en montagne, ils reçoivent l'aide décisive de bénévoles équipés d'un drone

Essayer de retrouver la trace de Winstin dans les montagnes et au cœur des forêts revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Malgré son désarroi, la maîtresse de ce chien continuait d’espérer, d’autant plus qu’une mobilisation extraordinaire se créait autour d’elle.

Un chien perdu en pleine nature a été retrouvé grâce à un drone et à de nombreux volontaires ayant joint leurs efforts, rapportait iNFOnews.

Le lundi 20 mars, Kimberly Loucks rendait visite à des amis dans un village situé près de Kamloops, en Colombie-Britannique (Canada). Elle était accompagnée de son chien, un Berger Australien appelé Winstin.

Ce dernier et les canidés des propriétaires des lieux se trouvaient sur le terrain clôturé quand l’Aussie a profité d’un tas de neige adossé à la clôture pour sauter par dessus celle-ci et partir à l’aventure. Dès que Kimberly Loucks s’en est rendu compte, elle s’est lancée à sa recherche.

La maîtresse de Winstin et ses proches ont ratissé tout le secteur autour des routes, des montagnes et de la rivière, mais le quadrupède restait introuvable. Kimberly Loucks en perdait le sommeil et l’appétit.

Les jours suivants, le groupe de recherche s’est agrandi. Les volontaires se sont séparés pour couvrir une zone encore plus large. Ils ont fait appel aux services de Hummingbird Drones, une entreprise déployant des drones.

« C'était stressant, le chien avait disparu depuis des jours, mais tout le monde restait calme et déterminé », racontait Kora Vanderlip, membre de Hummingbird Drones, à iNFOnews. Un hélicoptère a également été utilisé, mais repérer Winstin depuis les airs était quasi impossible en raison de la densité de la forêt.

Une des personnes participant à la battue a cru entendre des gémissements près de la rivière. Des randonneurs ont fouillé le secteur indiqué mais n’ont rien trouvé. Ils sont rentrés à la nuit tombée. Le drone à caméra infrarouge a pris le relais et a capté quelque chose. « Nous ne savions pas ce que c’était. Cela ressemblait juste à un point rouge sur l’écran infrarouge », indiquait Kimberly Loucks.



Kimberly Loucks / Facebook

« Viens dire bonjour à ta maman »

Eric Windhorst, un autre volontaire, s’est rendu à l’emplacement en question. « Nous pouvions voir le randonneur s’approcher du point », relatait Kora Vanderlip. C’était bien le Berger Australien.



Kimberly Loucks / Facebook

« Winstin, viens dire bonjour à ta maman ». En entendant ces paroles prononcées à la radio par Eric Windhorst, Kimberly Loucks n’a pas pu retenir ses larmes de joie pendant que tout le monde la félicitait.

Les retrouvailles, évidemment pleines d’émotion, ont eu lieu peu après. Les voici :

A lire aussi : La délivrance pour une famille ayant connu des jours d'attente et d'incertitude après le vol de son chien

Hormis quelques petites coupures, Winstin était sain et sauf. Sa propriétaire a remercié chaleureusement tous ceux qui l’ont aidée à le retrouver.