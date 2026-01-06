En route vers sa nouvelle vie, cette chienne prend la fuite et parcourt 40 kilomètres sur l'autoroute, elle est finalement sauvée grâce à un drone doté d'une caméra thermique

Alors qu’elle s’apprêtait à changer de vie, Abbie a semé l’inquiétude en disparaissant lors d’un transport vers ses futurs adoptants. Sa survie et son sauvetage tiennent à une mobilisation exemplaire, au terme d’une véritable course contre la montre.

Une chienne en fugue a parcouru des dizaines de kilomètres le long d’une autoroute alors qu’elle était sur le point de rejoindre sa famille adoptive. Elle a été retrouvée à la faveur d’un effort collectif, rassemblant forces de l’ordre, agents animaliers et un télépilote de drone, rapportait ABC7 Eyewitness News le lundi 5 janvier.

Abbie profite d’une halte pour prendre le large

En fin de semaine dernière, l’équipe de Final Victory Animal Rescue assurait le transport de plusieurs chiens issus de refuges basés en Caroline du Sud (Etats-Unis) vers la Nouvelle-Angleterre, où leurs adoptants les attendaient. Parmi eux se trouvait Abbie, une croisée Golden Retriever qui devait commencer une nouvelle vie dans le Maine.



Final Victory Animal Rescue / Facebook

Le samedi 3 janvier, le groupe s’était engagé sur l’autoroute New Jersey Turnpike et s’était accordé une petite pause sur une aire de repos. Les chiens avaient ainsi l’occasion de se dégourdir les pattes et de faire leurs besoins. C’est le moment qu’Abbie a choisi pour s’échapper.

Un opérateur de drone à la rescousse

Si, dans un premier temps, les membres de Final Victory Animal Rescue ont pu suivre son parcours grâce au traceur AirTag qu’elle portait, ils ont fini par perdre sa trace. Ce qui les a amenés à lancer un appel à l’aide. Ils ont passé le reste de la journée à tenter de la localiser.

L’arrivée d’un télépilote de l’organisation USAR Drone Team leur a permis de renouer avec l’espoir. Survolant la zone avec un drone à caméra infrarouge, l’opérateur a pu repérer une signature thermique au bord de l’autoroute près de la ville de Woodbridge (New Jersey), à 40 kilomètres de l’aire de repos d’où Abbie s’était enfuie.

Prévenus, des agents du contrôle animalier et de la police de Woodbridge se sont rendus à l’endroit indiqué. Ils ont finalement pu rattraper la chienne en toute sécurité.



Final Victory Animal Rescue / Facebook

Retour en famille d’accueil en attendant l’opération

Abbie a été emmenée en clinique vétérinaire, car elle était blessée. En donnant des nouvelles de la rescapée sur sa page Facebook le lundi 5 janvier, Final Victory Animal Rescue a précisé qu’elle souffrait d’une blessure à la hanche et de lésions ligamentaires. Elle devra bientôt être opérée.

Abbie a été ramenée chez sa famille d’accueil en Caroline du Sud. Elle se remet de ses émotions en attendant l’intervention chirurgicale.