Appel à l'aide pour retrouver une chienne maltraitée rêvant d'une vie meilleure, qui s'est enfuie sur une aire d'autoroute

Après avoir connu des années de maltraitance sur l’île de La Réunion, Réglisse espérait commencer un nouveau chapitre de sa vie rempli d’amour et de sérénité dans la métropole. Malheureusement, son arrivée ne s’est pas déroulée comme prévu et la chienne s’est enfuie. Depuis sa disparition, les bénévoles de l’association Au petit bonheur de nos oubliés remuent ciel et terre pour la retrouver.