Emu par le sort de 19 chiens promis à l’euthanasie, un joueur de football américain organise leur sauvetage avec ses proches

Déjà connu pour son amour des chiens, le joueur de football américain Khalil Shakir s’investit corps et âme dans des initiatives solidaires pour leur venir en aide. Entre adoptions, sauvetages d’urgence et mobilisation locale, le receveur des Buffalo Bills brille par son engagement pour cette cause qui lui tient à coeur. Il l’a démontré une fois de plus en portant secours à 19 chiens en détresse.

Vedette de la NFL (National Football League), Khalil Shakir ne s’est pas fait connaître qu’en tant que joueur de football américain de talent au sein des célèbres Buffalo Bills. Le jeune homme de 25 ans s’est également signalé à plusieurs reprises par son engagement en faveur de la cause animale. Récemment, il a activement participé au sauvetage de 19 chiens qui risquaient l’euthanasie dans un refuge manquant de places, rapportait ESPN .

Le dimanche 31 août, Khalil Shakir accueillait les rescapés en question et ouvrait les portes de la camionnette à bord de laquelle ils venaient d’être transférés depuis le refuge du comté de Clarke (Clarke County Animal Shelter). Avec sa Shakir Family Foundation, sa mère et ses 2 meilleurs amis, il a remis ces chiens à l’association Nickel City Canine Rescue, basée à Williamsville dans l’Etat de New York.



Nickel City Canine Rescue / Facebook

Ils ont tous rejoint leurs familles d’accueil par la suite. Leur séjour dans ces foyers temporaires leur permettront de se préparer à l’adoption.

Khalil Shakir avait adopté sa chienne auprès de la même association

En 2024, Khalil Shakir et sa femme Sayler avaient adopté leur chienne Missy auprès de Nickel City Canine Rescue. En mai dernier, le couple avait contribué au sauvetage de 26 autres chiens. Par ailleurs, la veille de l’arrivée des 19 canidés en provenance du comté de Clarke, la Shakir Family Foundation avait organisé un évènement d’adoption ayant réuni 8 associations locales de protection animale. 18 chiens ont été adoptés lors de ce rendez-vous.



Nickel City Canine Rescue / Facebook

Loin des projecteurs des stades, Khalil Shakir incarne une forme d'engagement exemplaire, où la notoriété devient un outil au service des plus vulnérables. Grâce à ses actions concrètes et à l’implication de ses proches, il montre qu’un athlète peut aussi être un acteur du changement.

A lire aussi : Nouvelles réconfortantes au sujet de Dubz, chien condamné à souffrir en silence mais désormais entre de bonnes mains



Nickel City Canine Rescue / Facebook