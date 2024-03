La force mentale démesurée d’un chiot de 8 semaines luttant contre un virus grave aux côtés de ses sauveteurs

Parmi les diagnostics médicaux les plus sombres, il y en a un que redoutent particulièrement les sauveteurs de jeunes chiots : la parvovirose. Cette maladie virale très contagieuse est impitoyable avec ses victimes, mais un nouveau traitement révolutionnaire a récemment redonné espoir aux soignants. Bonbon en a bénéficié et a rapidement montré des signes de guérison.

Bonbon est un survivant de la parvovirose, maladie virale et hautement contagieuse s’attaquant aux chiots. Tristement, le virus est si puissant qu’il se développe rapidement dans l’organisme et emporte généralement la vie des canidés. Toutefois, à l’aide d’un traitement récent, cette issue dramatique peut désormais être évitée.

Bonbon en a bénéficié vers l’âge de 8 semaines, quand ses sauveteurs l’ont récupéré « très fragilisé » par la maladie. Les symptômes fréquents sont les vomissements et les diarrhées, qui éreintent progressivement la boule de poils. Bonbon était à un stade déjà avancé de l’affection et nécessitait une prise en charge d’urgence.

PAWS Chicago / Facebook

« Son combat difficile a commencé avec un coup de pouce »

Après avoir été récupéré par les membres du Chicago Animal Care and Control, il a rejoint l’organisme PAWS Chicago basé dans l’Illinois (États-Unis) pour être soigné. Les associations suffisamment équipées pour traiter la parvovirose sont peu nombreuses, car le risque de contagion est trop élevé. Un chiot malade peut contaminer tout un chenil, c’est pourquoi beaucoup sont malheureusement euthanasiés, comme l’a mentionné Aol.

Bonbon, lui, a pu bénéficier d'une place dans un centre médical et a reçu un médicament prometteur appelé CPMA. Avec ses soins, sa combativité et le soutien des équipes soignantes, le chiot s’est incroyablement bien remis de ses soucis médicaux : « Nous avons pu constater par nous-mêmes comment le CPMA peut transformer complètement un patient atteint de parvovirus en quelques jours » déclarait PAWS Chicago.

Un second départ dans la vie

Le chiot, qui ne pesait pas plus d’un kilo à son arrivée, a repris des forces après de longues semaines : « Il a passé les 12 jours suivants sous perfusion intraveineuse et médicaments, 7 jours dans une couveuse, 9 jours sous sonde d'alimentation, a reçu 3 transfusions sanguines, une transfusion de globules rouges et une transfusion de sang total » affirmaient ses sauveteurs.

La détermination de ces derniers, qui se sont relayés jour et nuit pour le sauver, a fini par payer quand l’état de Bonbon s’est amélioré. Il a quitté la clinique pour rejoindre une famille d’accueil, laquelle a décidé de l’adopter pour la vie. Le chiot a vaincu la maladie, mais plus encore, a trouvé sa maison pour toujours.