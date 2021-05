Un chat errant et gravement blessé est amené chez un vétérinaire pour être euthanasié. Mais le destin en a décidé autrement (vidéo)

Des personnes ont découvert dans une colonie de chats errants un félin très mal en point avec une patte cassée. Comme l’animal souffrait énormément, ils ont décidé de l’amener chez un vétérinaire pour abréger ses souffrances. Mais le soigneur avait prévu un autre plan pour le blessé.

Nemo a vu la mort de près. Lorsqu’il est arrivé chez le Dr Matt McGlasson, le chat à la patte brisée a failli fermer les yeux pour toujours. Ses sauveteurs pensaient que la meilleure solution pour mettre fin à ses souffrances, était de l’euthanasier. Le vétérinaire n’était pas de cet avis, rapporte The Dodo.

« Mon personnel sait que j’ai un faible pour les chats », a-t-il déclaré. Après avoir examiné attentivement son patient à la robe orange, il a indiqué sa volonté de tout faire pour le garder en vie.

Nemo se rétablit et commence une nouvelle vie

Une opération a été nécessaire pour la patte trop endommagée de Nemo. L’animal a dû subir une amputation. Le rescapé a guéri au fil des jours et s’est montré très reconnaissant envers ses protecteurs. Le personnel de la clinique a aidé Nemo à se mouvoir à l’aide de 3 membres seulement.

« Il aime tout le monde », a confié le Dr McGlasson. Possédant déjà trop de félins à la maison, Matt McGlasson n’a pas été en mesure de l’adopter. Heureusement, l’un des techniciens vétérinaires est littéralement tombé amoureux de Nemo.

Lorsque l’animal est arrivé dans le cabinet, les soigneurs savaient qu’il méritait une chance de vivre et de trouver un foyer aimant pour toujours. Et c’est ce qu’ils lui ont offert. Nemo s’épanouit aux côtés de son nouveau propriétaire et se sent plus vivant que jamais.

