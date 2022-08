En promenant son chien, elle découvre avec émotion un panier contenant des balles de tennis et la photo d'un canidé

Clyde n’est plus de ce monde, mais ce chien qui était très aimé de sa famille a laissé un merveilleux souvenir à l’adresse de ses congénères. La maîtresse d’un autre canidé a été émue en en faisant la découverte.

Anne Cassia était en train de promener son chien, un croisé Bouvier Australien / Border Collie, quand elle a vu un panier déposé au bord d’une route à Albany Bulb, en Californie.



Anne Cassia

A l’intérieur se trouvaient plusieurs balles de tennis, et le contenant était surmonté d’une petite pancarte comportant le portrait d’un chien et un message, rapportait Newsweek. « À la mémoire de Clyde, disait le texte en question. Un véritable meilleur ami. Veuillez prendre une balle pour que votre chien puisse en profiter. Veuillez la rendre ensuite afin qu'un autre chien puisse s'amuser et créer également de bons souvenirs ».

Elle en a été touchée et n’a pas manqué de prendre une photo de sa découverte. Partagée sur les réseaux sociaux, cette dernière est rapidement devenue virale.



Anne Cassia

Anne Cassia ne s’attendait pas à ce que sa publication suscite autant de réactions. « En fait, j’ai été assez surprise par les réponses, confie-t-elle à ce sujet. C'est, bien sûr, un geste d’une grande gentillesse, mais mes messages dans ce groupe ne sont généralement vus que par quelques personnes. […] Imaginez donc ma surprise alors que les réponses continuaient d'affluer, du monde entier. Il y a tellement de personnes touchées par ce doux geste, par ce chien tant aimé ».

« Sa mémoire est honorée »

La jeune femme sait ce que c’est que de devoir faire le deuil d’un être cher, elle qui avait perdu sa chienne Lanie 2 ans plus tôt. « Je ne connais que trop bien cette douleur, ce qui explique en partie pourquoi le mémorial de Clyde m'a touchée. Sa mémoire est honorée, comme j'honore celle de Lanie », dit Anne Cassia.

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de Jarvis, un Cocker Anglais devenu trop vieux pour jouer avec ses balles de tennis. Sa famille avait décidé de déposer ces dernières dans un carton pour permettre à ses congénères de s’amuser avec.