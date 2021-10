Une promeneuse de chiens tombe sur un carton rempli de balles de tennis, avec un message qui l’émeut aux larmes

© Kayley Drewitt

Une pet-sitter a fait une surprenante découverte dans un parc alors qu’elle promenait le chien d’un client. C’était un cadeau laissé par un autre canidé, sénior, à ses congénères plus jeunes.

Kayley Drewitt, 29 ans, vit à Littleport dans le Cambridgeshire, comté de l’Est de l’Angleterre. Elle exerce le métier de pet-sitter. C’est justement en faisant son travail qu’elle a fait une émouvante découverte, le jeudi 9 septembre 2021, comme le rapportait Cambridgeshire Live.

La jeune femme était en train de promener Ozzy, un Springer Anglais appartenant à l’un de ses clients, quand un carton a attiré son attention. Poussée par la curiosité, elle s’est approchée de la boîte, constatant qu’elle était pleine de balles de tennis.

Elle s’est ensuite aperçue que le carton portait une inscription sur l’une de ses faces. Le message disait ceci : « Je suis trop vieux pour jouer avec mes balles de tennis préférées à présent. Mais cela me rendrait très heureux de savoir que des chiens plus jeunes s’amusent avec ». Un texte portant la signature d’un certain Jarvis, un Cocker Anglais.



Kayley Drewitt

Il n’a pas manqué d’émouvoir Kayley Drewitt, qui l’a pris en photo et partagé sa trouvaille sur une page Facebook locale intitulée Spotted in Ely. Une publication qui a suscité de nombreux commentaires et réactions, tous aussi touchants les uns que les autres.

« J'ai trouvé que c'était un geste incroyable. Il y avait tellement de balles dans ce carton que je voulais que d'autres personnes puissent aussi amener leurs chiens », confie la pet-sitter. Cette dernière a ensuite eu droit à une autre surprise.



Ozzy s'amusant avec l'une des balles offertes par Jarvis - Kayley Drewitt

« Ces balles faisaient partie de la vie quotidienne de Jarvis »

La propriétaire de Jarvis, qui est tombée sur le post, l’a contactée. Lian Wymer, 53 ans, explique que son ami à 4 pattes « a presque 11 ans maintenant et souffre d’arthrite très sévère ». Par conséquent, « il ne peut plus jouer à la balle, lui qui était un chien très actif et qui avait une balle à la bouche » partout où ils allaient.

Lian Wymer raconte que les balles se trouvaient dans le coffre de la voiture. Son mari avait l’intention de les jeter en nettoyant le véhicule, mais elle l’en avait dissuadé. « Cela faisait partie de la vie quotidienne de Jarvis. […] J’ai dit que je préférais les donner à quelqu’un d’autre ». D’où sa décision de les placer dans un carton et de les laisser au parc.

Elle et Kayley Drewitt ont convenu de se voir. Ce sera aussi l’occasion pour Ozzy et Jarvis de se rencontrer.