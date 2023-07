En promenade sur la plage, un chien frôle la catastrophe après avoir avalé des arêtes de poisson

En règle générale, nos amis les chiens aiment fourrer leur museau n’importe où et se laissent facilement corrompre par la gourmandise. À Worthing, dans le Sussex (sud de l’Angleterre), un toutou prénommé Denver a vécu une mésaventure que ni lui ni sa maîtresse n’oublieront de sitôt. Lors d’une promenade sur la plage, il a mis sa vie en danger en engloutissant des arêtes de poisson.

Tout adoptant responsable le sait : un chien en balade doit toujours rester sous surveillance. Quelques secondes d’inattention suffisent pour faire basculer une vie…

De l’autre côté de la Manche, une femme répondant au nom de Samantha a dû emmener d’urgence son fidèle compagnon dans une clinique vétérinaire. La raison ? Il avait flairé les restes d’un poisson sur la plage, et les avait avalés. Au cours de la promenade, sa propriétaire l’avait quitté des yeux un bref instant.

« Il a commencé à mâcher un morceau contenant des arêtes, puis l’a recraché. Mais ce que nous n’avions pas remarqué alors, c’est qu’il en avait ingéré une partie, explique l’Anglaise sur le site web de Vets Now, au début, il allait bien. Mais le lendemain, nous l’avons trouvé dans le jardin en train de gémir. »

Pour rappel, les arêtes représentent un danger pour nos boules de poils adorées. En plus d’engendrer un risque d’étouffement, ces petites pièces osseuses peuvent perforer ou lacérer l’estomac.

Tout est bien qui finit bien pour Denver

Très inquiète, Samantha a laissé Denver, qu’elle considère comme un membre de la famille, entre les mains expertes des soigneurs de Vets Now. Des radiographies ont montré qu’une quantité d’arêtes de poisson s’étaient bloquées dans le ventre du canidé.

Afin de lui éviter une intervention chirurgicale potentiellement risquée en raison de ses antécédents médicaux (le chien a subi plusieurs crises d’épilepsie par le passé), les sauveteurs l’ont placé sous perfusion pour l’empêcher de se déshydrater et lui ont administré des laxatifs.

© Vets Now / Instagram

Grâce aux nombreux soins reçus et au professionnalisme des intervenants, Denver a réussi à se débarrasser des arêtes ! 48 heures plus tard, il était de retour à la maison et avait retrouvé son état normal.

« Denver a été très courageux, a indiqué une infirmière vétérinaire [en France, nous parlons plutôt d’auxiliaire spécialisée vétérinaire], nous sommes ravis qu’il se soit complètement rétabli. »