Un American Bully abandonné en pleine tempête de neige rencontre une famille pour qui "les chiens méritent une 2nde chance"

Selon toute vraisemblance, Brutus était utilisé comme chien reproducteur dans un élevage où le bien-être des canidés passait largement après la recherche du profit. Lui et 3 de ses congénères avaient été abandonnés au bord d’une route en pleine tempête de neige, mais ont trouvé l’aide dont ils avaient désespérément besoin.

Un chien a commencé sa nouvelle vie au sein d’une famille aimante après avoir connu la maltraitance et l’abandon dans un élevage intensif, rapportait CTV News.

Tout avait commencé en décembre 2023 avec la découverte de 4 chiens de race American Bully au bord d’une route à Bradford, en Ontario (Canada). Les pauvres quadrupèdes étaient livrés à eux-mêmes sous une tempête de neige, mais ils avaient fini par être secourus.

Pris en charge par l’association locale Alliston and District Humane Society, ils avaient été emmenés en clinique vétérinaire pour être examinés. Les chiens souffraient de lésions, notamment aux genoux et aux yeux, qui nécessitaient des interventions chirurgicales assez lourdes. Ils ont tous été opérés et soignés, ce qui a tout de même coûté 14 000 dollars (13 000 euros environ) à l’organisation.



Tammy Walker / Facebook

Une fois rétabli, l’un d’eux appelé Brutus a rapidement été adopté. Ses nouveaux propriétaires sont Tammy et Micke Walker. La mère de famille dit que, au moment où elle l’avait rencontré au refuge, elle l’imaginait déjà chez eux. « Nous avions amené nos enfants ici pour le rencontrer, et c’est parti de là », relate-t-elle.



Tammy Walker / Facebook

« Notre vétérinaire était consterné »

L’American Bully mène une vie heureuse depuis son adoption. Ses 3 congénères attendent de connaître cette chance, eux aussi. Parmi eux, une femelle appelée Katrina portait des signes de reproduction intensive au moment de son sauvetage. « Notre vétérinaire était tout simplement consterné » en l’examinant, raconte Jane Clarke, la présidente de l’Alliston and District Humane Society. Katrina avait même failli y rester.

L’association et le service local de contrôle des animaux pensent que les 4 chiens proviennent d’une usine à chiots et qu’ils en avaient été expulsés en ayant perdu leur « rentabilité » aux yeux des tenanciers.

A lire aussi : Un chien et son maître effectuent un incroyable périple en jet ski pour la bonne cause



Tammy Walker / Facebook

Pour Micke Walker, « les chiens méritent une seconde chance ». Il encourage les gens qui souhaitent avoir un chien de privilégier l’adoption en refuge, plutôt que l’acquisition auprès d’un élevage suspect.