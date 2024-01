Un chien découvert dans une maison abandonnée se bat pour le droit à la vie et découvre le sens du mot amour

Stu a été trouvé dans une maison abandonnée, quelques jours avant Noël. Gravement émacié et déshydraté, le chien a été transporté d’urgence au Stray Rescue of St Louis (États-Unis) afin de recevoir des soins de qualité.

« Un Saint-Bernard devrait peser entre 55 et 85 kg, mais Stu affichait seulement 19,5 kg », écrivent les membres du Stray Rescue of St Louis.

Stu, c’est le nom du pauvre chien qui a été trouvé dans une maison abandonnée, pris au piège dans les griffes de la solitude. Il était si faible qu’il ne pouvait pas se lever.

© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Lorsque ses sauveurs l’ont amené au cabinet vétérinaire, le rescapé a reçu de nombreux soins, ainsi que son premier repas depuis très longtemps. Le lendemain, les soigneurs ont été soulagés de découvrir que leur protégé avait survécu.

« Non seulement il a passé la nuit, mais il nous a accueillis ce matin en remuant la queue, ont-ils déclaré, ravis, il s’est même levé et s’est dirigé vers chacun de nous pour nous faire des câlins. » À la suite de ce sauvetage, ses bienfaiteurs étaient toujours inquiets pour lui. Mais Stu leur a montré qu’il avait l’âme d’un battant.

© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Le Saint-Bernard est chouchouté par sa famille d’accueil

Le jour de Noël, les bonnes âmes ont partagé un message porteur d’espoir sur Facebook. Stu, qui commençait à retrouver de l’énergie, a bénéficié d’une petite sortie dans la cour du bâtiment.

Cet adorable toutou revient de loin, et est désormais entre de bonnes mains !

© Stray Rescue of St. Louis / Facebook

« Notre personnel et nos bénévoles sont tombés amoureux de lui, y compris des milliers de personnes du monde entier, s’enthousiasme un porte-parole de l’organisme, il est sorti de notre clinique et poursuit son traitement dans une maison où il pourra se reposer et se dégourdir les pattes. »

Depuis le 26 décembre, le Saint-Bernard vit en famille d’accueil, qui n’est autre que la maman du chef de service !

Le chien revient 2 fois par semaine à la clinique pour des contrôles. Comme l’indique Dogheirs, il s’est bien installé et adore son dodo !

Après avoir connu les affres de l’abandon, Stu savoure la seconde chance qui lui a été offerte et continue d’avancer sur le chemin de la guérison. Un nouveau chapitre de sa vie, placé sous le signe de l’amour, commence !