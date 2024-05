La propriétaire d'un chien perdu depuis un mois tombe des nues en recevant par mail des nouvelles en provenance de l'étranger

Généralement, lorsque l’on perd son animal de compagnie, on concentre ses recherches sur son quartier et ceux alentours, et on ne s’attend pas à ce qu’il se retrouve à des centaines, voire des milliers de kilomètres. C’est pourtant ce qui est arrivé à un Chihuahua dont la propriétaire habite près de Briançon.

Céline va pouvoir retrouver sa chienne Joy, qu’elle avait perdue de vue un mois plus tôt et qui se trouvait 2 pays plus loin, rapportait BFMTV.

La jeune femme habite Villar-Saint-Pancrace (05). Joy, son ami Chihuahua, était censé jouer tranquillement dans le jardin, mais sa propriétaire s’était aperçue qu’il avait disparu. « Pendant plusieurs jours, on colle des affiches, on fait le tour des voisins... On la cherche de manière intensive », raconte-t-elle. Ayant fait chou blanc malgré les efforts déployés, Céline avait fini par se dire que c’était peine perdue et craignait le pire pour l’animal.



Elle ignorait si on l’avait volé, si on l’avait emmené par mégarde en le croyant errant, s’il était en bonne santé, s’il était toujours en vie… Ce n’était pour Céline qu’un enchaînement de questionnements et d’angoisse jusqu’à cet appel inattendu d’un vétérinaire basé en Savoie à la mi-mai.

Le praticien lui annonçait qu’il venait de recevoir un mail de la part d’un confrère exerçant au Portugal et qui avait admis un chien dont la puce indiquait qu’elle en était la propriétaire. Céline avait du mal à réaliser la chose, même après avoir lu le courriel en question qui était « écrit à moitié en français, à moitié en portugais ».

« Une histoire de dingue »

Avec l’aide d’une amie lusophone, elle a réussi à joindre le vétérinaire portugais qui lui « explique au téléphone qu’une dame, qui a trouvé un chien dans un champ à côté de chez elle, à Ponte de Lima, le lui a ramené. Il a ensuite envoyé des mails au hasard à tous les vétérinaires français qu'il a pu trouver. »

Ponte de Lima se trouve dans le nord-ouest du Portugal, à plus de 1200 kilomètres de la commune haut-alpine… Personne ne sait comment Joy a pu finir si loin de chez sa maîtresse, mais le plus important est qu’il est sain et sauf. « C’est une histoire de dingue », dit Céline, qui est restée en contact avec la sauveuse de son chien et s’apprête à faire le long voyager pour le ramener à la maison.