Le geste poignant de bénévoles envers des chiens ayant tout perdu dans des inondations

Au début du mois de mai, des milliers d’habitants de Rio Grande do Sul, État brésilien, ont été contraints de quitter leur logement à cause d’une menace d’inondation. Maisons, commerces, rues et villages ont été détruits par la montée des eaux. Les animaux n’ont pas été épargnés et certains se sont retrouvés seuls après la tragédie. Abrigo Campos Sales, un organisme de sauvetage local, s’est chargé de les recueillir.

La pluie n’avait cessé de tomber depuis une semaine. Bien que le gouvernement ait pris des dispositions pour protéger sa population, les inondations étaient telles qu’elles ont pris au piège de nombreuses personnes. Lesquelles ont dû être secourues, tandis que d’autres sont encore portées disparues.

Des chiens devenus orphelins

Des associations se sont mobilisées pour sauver les animaux de cet enfer. Beaucoup ont tragiquement perdu la vie, mais de nombreux ont pu être pris en charge à temps. Ils ont, pour certains, perdu la trace de leur famille et n’avaient nulle part où aller, alors Abrigo Campos Sales a ouvert ses portes aux chiens trouvés dans la rue.

Puisque la situation était urgente et que des dizaines de canidés avaient besoin d’un toit, l’association s’est rapidement organisée pour mettre en place un abri de fortune afin d’héberger tous les rescapés. Chaque boule de poils peut dormir sur son propre lit jusqu’à ce qu’elle retrouve leur famille.

Un geste réconfortant

Les bénévoles ont pris grand soin de leurs pensionnaires en leur donnant tout ce dont ils avaient besoin pour se remettre sur pattes. Face à la tristesse de la situation, ils ont été plus loin en offrant un jouet à chaque chien.

L’idée était de les réconforter après toutes les choses difficiles qu’ils avaient vécues ces derniers jours : « Ils méritent tout l’amour du monde ! Nous tenons à remercier chaque don et chaque bénévole qui a travaillé sans relâche pour cette cause » partageait Josiane Zimmer, coordinatrice du refuge. À en croire l'excitation et la queue ballante des toutous, cette initiative a fait l'unanimité !

