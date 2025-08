"Elle n’a pas peur des explosions", en Ukraine, cette chatte guide ses maîtres vers l’abri à chaque alerte à la bombe

Depuis que la guerre sévit entre la Russie et l’Ukraine, la population vit sous la menace des bombardements et des assauts. Viktoriia et son compagnon ont dû s’adapter à ce quotidien, enchaînant les allers-retours entre leur domicile et l’abri antiaérien de leur quartier. Ils savent qu’ils doivent faire vite quand les sirènes retentissent, tout comme leur chatte, qui a très bien intégré le processus.

Viktoriia Ilkiv, son mari et leur chatte ont vu leur vie basculer en 2022, quand la guerre entre la Russie et l’Ukraine a été déclarée. Ils vivent à Odessa et composent désormais avec les assauts à répétition, qui font tristement partie de leur routine. Ils ont toutefois été surpris de constater à quel point leur chatte s’est adaptée à ce quotidien anxiogène et sont très fiers d’elle.

Cela fait maintenant 3 ans que la féline partage la vie de ses maîtres, rapportait le média Ukrainska Pravda. Viktoriia et son époux ont eu un véritable coup de foudre en la voyant pour la première fois : « Nous sommes tombés sur un message d'un des refuges disant qu'ils cherchaient une famille pour un chat dont l'ancien propriétaire était décédé d'une maladie [...] Nous sommes tombés amoureux d'elle instantanément et sommes allés la chercher dès le lendemain », racontait la femme.

La chatte n’était pas très rassurée au départ, car c’était un tout nouveau départ pour elle, mais elle est sortie de sa coquille en comprenant qu’elle se trouvait entre de bonnes mains. Un lien solide de confiance s’est instauré entre ses humains et elle.

@viii_olegovnaa / TikTok

Un processus d’évacuation maîtrisé

Quand la guerre a commencé, des abris ont été construits pour que les civils puissent se réfugier en cas de bombardements. De ce fait, quand les sirènes de la ville annoncent une attaque, les habitants se précipitent à l’intérieur pour rester en sécurité. Au départ, quand Viktoriia et son mari s’y rendaient, ils tenaient fermement à ce que leur chat les accompagne.

Puis, au fil du temps, la féline a associé le bruit des sirènes avec le fait de rejoindre l’abri et se déplace spontanément vers celui-ci, avec ses propriétaires qui la talonnent : « Elle nous accompagne à l’abri et nous ne l'avons même pas dressée. Nous l'avons juste emmenée au parking couvert plusieurs fois. Maintenant, quand elle entend les sirènes, elle nous regarde et attend notre réaction. Elle n'a pas peur des explosions », témoignait sa maîtresse.

Cette dernière est très fière de la boule de poils, qu’elle trouve absolument intelligente et facile à vivre. C’est un animal très équilibré, qui a eu la chance de tomber dans une famille aimante.