En pleine promenade matinale, un inconnu masqué arrache un Caniche à sa maîtresse et déclenche une course-poursuite pour la police

Une balade matinale a viré au cauchemar pour la famille d’un Caniche, soudain arraché à sa promeneuse en pleine rue. Grâce à une intervention rapide des forces de l’ordre, l’affaire s’est toutefois dénouée en quelques heures, révélant un acte ciblé et laissant une communauté sous le choc.

La police de San Mateo, dans l’Etat de Californie (Etats-Unis), a annoncé avoir arrêté un individu suspecté d’avoir enlevé un chien de force à la personne qui le promenait. L’animal a été restitué à sa famille, rapportait CBS News .

L’agression avait eu lieu le matin du lundi 8 décembre, peu après 9h locales, en plein centre-ville. La victime promenait le chien de sa fille, un Caniche, quand le suspect l’a surprise par derrière. Portant un masque, il a agi de manière brutale, arrachant le quadrupède de ses bras et la bousculant, manquant de peu de la faire chuter.



San Mateo Police Department / Facebook

Après être parvenu à détacher la laisse du chien, il a emmené celui-ci à bord de sa voiture, garée un peu plus loin, et a quitté les lieux.

Rapidement prévenues, les forces de l’ordre ont pu recueillir des témoignages sur place qui leur ont permis de déterminer la direction prise par le véhicule au moment de sa fuite.

Des agents de la police de San Mateo se sont empressés de mettre en place un barrage sur l’autoroute 101. Peu après, la voiture recherchée a été repérée et interceptée. Le Caniche volé était bien à bord.

Le ravisseur derrière les barreaux, le chien de retour chez sa famille

Le conducteur a été interpellé et identifié. Il s’appelle David Frankhauser, est âgé de 33 ans et habite non pas San Mateo, mais San Diego, 800 kilomètres plus loin. Il sera poursuivi pour vol avec violence.

La police de San Mateo a précisé qu’il s’agissait d’un “incident ciblé” et que “les parties se connaissent”.

Indemne, le chien est de retour auprès des siens après cette épreuve traumatisante, tant pour lui que pour ces derniers.

Sur sa page Facebook, la police demande à la communauté locale de se montrer vigilante et de lui signaler tout comportement suspect. Elle appelle également les propriétaires à faire preuve de responsabilité. “Veuillez faire stériliser vos animaux de compagnie et les faire identifier par puce électronique, peut-on ainsi lire dans la publication. Veillez à conserver tous les documents relatifs à la propriété, aux traitements médicaux, etc.”

A lire aussi : Après avoir vaincu sa timidité, Meadow, la chienne au passé difficile, continue d’apprendre à faire confiance aux humains (vidéo)