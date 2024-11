Un petit chien traumatisé par une agression surmonte son anxiété pour redécouvrir les joies de la plage (vidéo)

Violemment attaqué par un congénère, Wally Polly le Chihuahua en avait été marqué physiquement, mais aussi et surtout sur les plans psychologique et émotionnel. Le petit chien était constamment terrifié et ne pouvait aller nulle part sans sa maîtresse. Près de 2 années plus tard, il a trouvé la force de renouer avec l’une de ses activités préférées.