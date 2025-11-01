Après 5 années à traquer les incendies, un chien d'investigation savoure une retraite bien méritée et passe le relais à son successeur

Pendant des années, il a arpenté les scènes d’incendies, l'œil alerte et surtout le flair affûté. Aujourd’hui, ce héros à 4 pattes peut enfin savourer une retraite bien méritée. ROTC, chien détecteur d’accélérants au parcours impressionnant, raccroche son harnais de service sous les hommages de ses collègues et de tout un Etat.

Après avoir consacré ces 5 dernières années à accompagner les enquêteurs sur d’innombrables sites d’incendies, un chien de travail appelé ROTC et très apprécié de ses collègues humains prend officiellement sa retraite, rapportait KDVR le mercredi 8 octobre.

Labrador Retriever sable de 8 ans, ROTC a participé à plus de 180 enquêtes portant sur des feux suspects, son rôle ayant consisté à flairer les produits accélérants d’incendies. Il le faisait aux côtés de son maître Brian Eberle au profit de la Division de Prévention et de Contrôle des Incendies du Colorado (Colorado Division of Fire Prevention and Control) depuis 2020, qu’il avait rejointe en 2020.



Colorado Division of Fire Prevention and Control / Instagram

Diesel, essence, liquide à briquet… Aucune substance susceptible d’avoir été employée pour déclencher de vastes feux n’échappait à son nez puissant et surentraîné.

Pour Brian Eberle, les chiens tels que ROTC “constituent un atout précieux pour nos enquêtes”. Ils sont capables de détecter les traces les plus infimes de carburant en quelques minutes, alors que cette tâche nécessiterait des heures de travail de la part d’enquêteurs humains.

Avec un taux de réussite estimé à 94,2 %, ROTC a joué un rôle clé dans des cas de feux de forêt et d’incendies résidentiels particulièrement dévastateurs. On se souvient qu’il faisait partie du dispositif canin déployé sur divers secteurs forestiers du Colorado touchés par d’importants feux au cours de l’été 2024.

Waffle prend le relais

La Colorado Division of Fire Prevention and Control a rendu hommage hier à ROTC sur son compte Instagram et lui a souhaité une joyeuse retraite. “Ses contributions ont permis d’arrêter des criminels et de récupérer des preuves vitales”, peut-on lire dans ce post de la part de Chris Brunette, chef de la section de sécurité incendie et des personnes.

La publication comprend également une déclaration du gouverneur du Colorado, Jared Polis : “L'Etat du Colorado remercie ROTC pour son service et lui souhaite une retraite pleine de friandises, de promenades dans les espaces naturels emblématiques du Colorado, de longues siestes au soleil et d'innombrables caresses sur le ventre”.

Le poste de ROTC ne restera pas vacant. Son successeur est même déjà prêt à traquer les indices laissés par les pyromanes. Il s’agit de Waffle, de race Labrador Retriever lui aussi, mais à la robe noire.



Colorado Division of Fire Prevention and Control / Instagram