Après la perte de son chien "Mighty", Orlando Bloom l'acteur du Seigneur des Anneaux adopte un Caniche !

Endeuillé par la perte de son chien Mighty, survenue l’été dernier, Orlando Bloom a récemment été vu promenant un autre Caniche du côté de Montecito, en Californie. L’acteur et sa fiancée Katy Perry ont ainsi vu leur famille s’agrandir à nouveau, après l’annonce de la naissance de leur premier enfant fin août.

En juillet dernier, Orlando Bloom annonçait une triste nouvelle à ses fans via son compte Instagram. Son chien Mighty, qu’il adorait tant et qui était introuvable depuis plusieurs jours, n’était plus de ce monde. Pour lui rendre hommage, le natif de Canterbury (sud-est de l’Angleterre) s’était fait tatouer un cœur surmonté de son nom.

Celui que l’on a pu voir dans « Le Seigneur des Anneaux » (2001-2003) « La Chute du Faucon noir » (2002), « Troie » (2004), « Kingdom of Heaven » (2005) ou encore la saga « Pirates des Caraïbes » (2003-2017), avait dévoilé ce tatouage dans une courte vidéo publiée sur le réseau social. Une séquence accompagnée d’un texte émouvant, où il confiait avoir beaucoup pleuré après avoir inlassablement cherché son chien pendant 7 jours.

4 mois plus tard, l’acteur de 44 ans et sa compagne, la chanteuse américaine Katy Perry, ont, selon toute vraisemblance, accueilli leur nouvel ami à 4 pattes.

Orlando Bloom a, en effet, été vu accompagné d’un petit Caniche blanc du côté de Montecito, à une heure de route environ de sa maison de Los Angeles. Il se rendait à une animalerie locale pour faire quelques emplettes.

C’est, en tout cas, ce que montrent les quelques photos prises à ce moment-là, partagées notamment par le site ET Canada.

Le couple a donc désormais 3 chiens, tous des Caniches, puisque Katy Perry était déjà la maîtresse de 2 quadrupèdes à la robe marron et répondant aux noms de Nugget et Butters. Par ailleurs, l’acteur et la musicienne californienne de 36 ans sont les heureux parents d’une fillette prénommée Daisy, née le 26 août dernier.