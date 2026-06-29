« Comme on jetterait quelque chose à la poubelle », une chienne jetée au-dessus du portail d’un refuge retrouvée avec une fracture

Dans l’après-midi du dimanche 21 juin, les bénévoles de la SPA de Sarrebourg située en Moselle ont découvert une petite chienne blessée au milieu de la cour. L’équipe pense que l’animal, baptisé affectueusement Yumi, a été jeté par-dessus le portail. Soignée et chouchoutée par ses bienfaiteurs, la boule de poils n’est pas encore disponible à l’adoption. Elle se remet doucement de cette dure épreuve.

Ce fut une triste découverte pour l’équipe de la SPA de Sarrebourg, refuge indépendant de Moselle. Une adorable petite chienne, certainement abandonnée par-dessus le portail, se tenait seule dans la cour. Comme le révèle un article de Radio Mélodie, la boule de poils a été baptisée tendrement Yumi par ses anges gardiens.

« Aucun nom, aucune information… Personne n’a vu ce qu’il s’est passé. Mais au vu de sa blessure à la patte avant, nous supposons qu’elle a été jetée par-dessus la clôture, expliquent les bénévoles sur la page Facebook de l’organisation, sans attendre nous l’avons emmenée chez le vétérinaire. Verdict : fracture de la patte avant. Et honnêtement… ça nous brise le cœur. »

« Aujourd’hui, cette petite puce est en sécurité, soignée et entourée »

« Abandonner est déjà un acte difficile à comprendre. Mais jeter un chien, blessé ou non, par-dessus une clôture ? Au point de lui casser une patte ? poursuit la SPA de Sarrebourg, […] Yumi souffre. En pleine canicule, avec un plâtre, une fracture, du stress… alors qu’elle ne demandait sûrement rien de tout ça. Aujourd’hui, cette petite puce est en sécurité, soignée et entourée. »

Malgré le traumatisme enduré, la belle Yumi reste douce et gentille. Selon ses bienfaiteurs, « elle ne semble même pas en vouloir à l’humain. » Dans sa publication, le refuge invite toute personne détenant la moindre information à le contacter.

Pour l’instant, Yumi n’est pas encore disponible à l’adoption ni à la réservation. Elle se repose et apprend doucement à faire le deuil de son passé aux côtés de ses anges gardiens.

© SPA de Sarrebourg / Facebook

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De nombreux internautes en colère

Cet abandon n’a pas seulement bouleversé les bénévoles. Des milliers de personnes ont témoigné leur colère et leur tristesse. Depuis sa mise en ligne, le post Facebook de la SPA de Sarrebourg a suscité plus de 15 000 réactions.

« L'humain me dégoûte chaque jour un peu plus... Il va falloir des caméras mêmes devant les refuges, écrit une utilisatrice du réseau social, merci pour elle et je lui souhaite d'être accueillie par une famille qui l'aimera jusqu'au bout et ne la trahira pas. »

« Ça me brise le cœur de voir qu'on se débarrasse d'eux comme ça, comme on jetterait quelque chose à la poubelle. La mienne va avoir bientôt 6 ans et je donnerais tout pour qu'elle reste avec moi le plus longtemps possible », confie une dénommée Anne-Lise. « Malheureusement les vacances vont commencer et les animaux seront "de trop"… Il existe tellement d’autres solutions, à commencer par ne pas prendre d’animal, mais aussi les pensions, les voisins, les amis et si aucune solution, on prend son animal avec nous ou on ne part pas, c’est simple », commente une autre internaute.

Le conseil de Woopets : comment partir en vacances avec son chien ?

À l’approche des grandes vacances, de nombreuses solutions permettent d'éviter une séparation et, surtout, les abandons qui augmentent chaque été. Quelques mois avant le départ, nous vous invitons à trouver un hébergement acceptant les animaux, de plus en plus nombreux en France comme à l'étranger. Campings, gîtes, hôtels ou locations de vacances affichent souvent cette information dès la réservation. Si besoin, contactez l’établissement par téléphone pour en avoir le cœur net.

Si votre fidèle compagnon ne peut pas vous accompagner, sachez qu’il existe des pensions pour animaux qui offrent un accueil encadré ou encore des pet-sitters professionnels. Certaines plateformes mettent également en relation des propriétaires avec des particuliers de confiance.

Quelle que soit l'option retenue, il est préférable de réserver plusieurs mois à l’avance, car les places sont très demandées en période estivale. Vérifier les conditions d'accueil, les promenades prévues, les espaces disponibles et les documents exigés (identification, vaccinations à jour, parfois traitement antiparasitaire) permet aussi d'éviter les mauvaises surprises.

Médor voyage avec vous ? Nous vous conseillons d’avoir son carnet de santé à portée de main. N’oubliez pas ses accessoires du quotidien (panier, gamelles, jouets, nourriture…) et de veiller à sa sécurité tout au long du trajet, mais aussi sur votre lieu de vacances.