Adopté récemment, un chien s’échappe en randonnée et survit 30 jours en montagne avant d’être retrouvé par une trentaine de bénévoles mobilisés

Après 29 jours d’errance dans les montagnes du Colorado, Atlas a enfin retrouvé sa famille, sain et sauf malgré une incroyable épreuve de survie. Le chien a été récupéré grâce à une cage de capture installée par les équipes de secours qui n’ont jamais cessé de le rechercher.

Moins d'un mois après son adoption par Joy et Andrew Wobido, un chien appelé Atlas a disparu en s'échappant lors d'une randonnée en montagne, dans le Colorado (Etats-Unis). Il a été retrouvé amaigri mais vivant 29 jours plus tard, rapportait Summit Daily News .



Summit Lost Pet Rescue, Inc. / Facebook

Le 6 juin 2026, Atlas, croisé Labrador Retriever / Berger de 6 ans, accompagnait ses nouveaux propriétaires et leur autre chien en randonnée sur le sentier McCullough Gulch, dans le comté de Summit. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à ce qu'un autre groupe de randonneurs surgisse et effraie le quadrupède, qui s'est enfui en courant et a disparu dans la nature. Une attitude qui ne ressemblait pas à Atlas, décrit comme un chien « velcro » par sa maîtresse.

Joy Wobido est redescendue au pied de la montagne pour avoir du réseau et appeler l'organisation locale Summit Lost Pet Rescue afin de lui demander conseil. Son mari, lui, est resté sur le sentier pour chercher Atlas. Sans résultat.

Des dizaines de signalements

Summit Lost Pet Rescue ne s'est toutefois pas contentée de conseiller le couple ; elle a tout de suite mobilisé une équipe composée d'une trentaine de personnes. Rapidement, des affiches ont été placardées un peu partout dans le secteur. « Nous fonctionnons principalement grâce aux signalements ; une mission de ce genre dépend donc du nombre de témoignages fournis par la communauté. Cela nous aide à cerner où se trouvait Atlas et où il se dirigera ensuite », explique Sam Harris, chef d'équipe au sein de cette organisation.

Celle-ci a reçu des dizaines de signalements par la suite. Atlas a été vu sur des sites de travaux, dans des complexes touristiques ou encore dans des jardins privés, notamment via des caméras de surveillance.

Tout en poursuivant les recherches, les membres de Summit Lost Pet Rescue rassuraient constamment les Joy et Andrew Wobido, leur apportant un soutien et un réconfort précieux.

Des cages trappes ont été installées aux endroits signalés. Quelques animaux sauvages, principalement des renards, s'y sont laissés enfermer avant d'être relâchés, mais le chien restait introuvable.



Summit Lost Pet Rescue, Inc. / Facebook

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Le soulagement après 29 jours d'anxiété

La délivrance est arrivée le 5 juillet. Ce soir-là, l'une des cages a été activée, mais personne ne pouvait dire avec certitude si c'était Atlas qui s'y trouvait. Prévenu, Andrew Wobido a appelé sa femme, qui était en route vers l'aérport de Denver car elle devait effectuer un déplacement professionnel. Elle a fait demi-tour, et le couple s'en rendu à l'emplacement du dispositif de capture avec l'équipe de Summit Lost Pet Rescue. Cette fois-ci a été la bonne ; il y avait bien leur chien à l'intérieur.



Summit Lost Pet Rescue, Inc. / Facebook

Atlas a perdu 4,5 kilogrammes, mais son état de santé n'inspirait aucune inquiétude malgré ces 4 semaines de solitude, de peur et de survie extrême. Ses sauveurs estiment qu'il a parcouru plus de 480 kilomètres pendant ces 29 jours.



Summit Lost Pet Rescue, Inc. / Facebook

Le canidé a pu rentrer à la maison pour se remettre de ses émotions et rattraper le temps perdu.