"Elle a risqué sa vie pour me sauver", une chienne frôle le pire en affrontant courageusement un serpent venimeux qui menaçait sa maîtresse

Dans une commune rurale de l’est de la Chine, une chienne a fait face à un serpent venimeux pour sauver sa maîtresse. Mordue lors de son intervention courageuse, elle a déclenché une course contre la montre pour trouver l’antidote dont elle avait besoin pour survivre.

Meng et sa famille ont bien cru perdre leur chienne Hetao, qui n’était pas loin de la catastrophe à cause du venin d’un serpent face auquel elle est intervenue pour protéger sa maîtresse. Fort heureusement, l’antidote lui a été administré à temps, rapportait le South China Morning Post .

L’incident s’est produit le matin du 29 août 2025 dans la province du Hebei, en Chine. Hetao (2 ans) et Duoduo (1 an), 2 chiens de race Shiba Inu, et leurs humains s’étaient établis dans un village de la région en juin dernier. Leurs propriétaires expliquent avoir fait ce choix pour permettre aux quadrupèdes de jouir de davantage d’espace et de liberté.



South China Morning Post

Le matin en question, Meng a entendu Duoduo aboyer dans le jardin. Hetao était à ses côtés à l’intérieur. Quand toutes 2 sont sorties, Meng a vu un serpent et a aussitôt ordonné à Duoduo de la rejoindre. A ce moment-là, le reptile a commencé à avancer vers elle.

Voyant sa maîtresse en danger, Hetao a tout de suite décidé de s’interposer. Meng ignorait que sa chienne venait d’être mordue en affrontant courageusement le serpent.

Elle et ses 2 chiens ont regagné la maison. Elle a appelé son mari qui était sorti. En revenant chez lui quelques minutes plus tard, l’homme a vu qu’il s’agissait d’un mamushi à queue courte (Gloydius brevicaudus), une espèce de vipère venimeuse.

Le couple a ensuite réalisé que Hetao était mal en point. Sa blessure était déjà enflée et son corps se raidissait. Ils l’ont immédiatement emmenée à la clinique vétérinaire, où le personnel a soigné la lésion, mais ne disposait pas de l’antidote.

“J'ai tout fait pour la sauver”

Le conjoint de Meng a effectué des heures de route pour en chercher un à Pékin. Pendant ce temps-là, elle est restée auprès de Hetao. Elle raconte qu’elle pleurait chaque fois que sa chienne hurlait de douleur.

A lire aussi : « Les meilleurs voisins au monde », ils construisent une petite porte dans leur clôture pour permettre à leurs chiens de se retrouver (vidéo)



South China Morning Post

L’antidote a pu lui être administré. Fort heureusement, il a eu l’effet escompté. Une semaine plus tard, Hetao était définitivement tirée d’affaire. Au bout de 3 semaines, sa blessure s’est cicatrisée et elle a repris le cours normal de sa vie.

“Elle a risqué sa vie pour me sauver. J'ai tout fait pour la sauver. Tout ce que nous avons fait, c'est pour nous permettre de rester ensemble à l’avenir”, conclut Meng.