En plein entraînement dans les montagnes, cet ultra-marathonien ne s'attendait pas à devoir se transformer en sauveteur de l'extrême

En s’entraînant en montagne en prévision d’une épreuve d’ultra-marathon, Sergio Florian était loin de s’attendre à découvrir une chienne en détresse, ni à réaliser un sauvetage extrêmement difficile. L’homme a toutefois fait preuve de courage et de détermination pour mettre l’animal en sécurité et chercher sa famille.

Sergio Florian est un athlète de haut niveau, participant régulièrement à des épreuves d’ultra-marathon. Pour se préparer au mieux à ces compétitions très exigeantes, il court sur les terrains les plus difficiles, comme les montagnes d’Oahu.

C’est justement en s’entraînant sur les hauteurs de l’île hawaïenne qu’il a récemment réalisé un sauvetage spectaculaire et périlleux, rapportait Hawaii News Now.

Le mercredi 28 février, Sergio Florian courait dans les montagnes près de Kaaawa dans le nord-île d’Oahu, quand il a fait une triste découverte, celle d’une chienne en grande difficulté et mal en point.

« Je suis juste allé là-haut comme je le fais habituellement pour ma course d'entraînement, raconte le marathonien. Et alors que j'approchais du sommet, à environ 200-300 mètres d'altitude, elle était là, elle tremblait. »



Sergio Florian / Instagram

Il ignorait comment la chienne était arrivée à cet endroit si difficile d’accès. « Elle était entre 2 falaises », précise-t-il. Elle était maigre, déshydratée, blessée au visage et terrifiée. « Je la sentais frissonner dans mes bras et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser cet être vivant là », poursuit le sportif.

Bien qu’amaigrie, elle pesait tout de même 18 kilogrammes et la porter sur un terrain aussi accidenté était tout sauf une promenade de santé. La descente a été longue et dangereuse. « J’ai juste rassemblé toutes mes forces et je l'ai fait descendre. C'était dur », admet Sergio Florian.

Sa femme l’attendait à son arrivée et le couple a emmené la chienne à la maison pour la soigner. Il a ensuite réussi à retrouver son propriétaire, qui la cherchait désespérément depuis un certain temps.

« J’ai mal aux bras, mais mon cœur est rempli de joie »

La chienne s’appelle Stevie. Elle et 2 de ses congénères accompagnaient leur famille en promenade dans la vallée quand ils s’étaient lancés à la poursuite de sangliers. Leurs maîtres les avaient perdus de vue depuis.

A lire aussi : La famille d'un chien retient son souffle pendant qu'il subit une opération rare après un voyage de 4000 kilomètres

Sergio Florian a d’ailleurs promis à la famille de revenir rapidement sur les lieux pour tenter de retrouver les 2 chiens qui manquent toujours à l’appel.

Il est heureux d’avoir sauvé Stevie et de l’avoir ramenée chez elle. « Ce soir, j’ai mal aux bras, mais mon cœur est rempli de joie », a-t-il écrit sur Instagram.