La campagne de sensibilisation choc de l'association Action Protection Animale qui donne la parole aux chiens victimes de cruauté

En France comme ailleurs dans le monde, des chiens continuent de subir les pires violences de la part de personnes qui sont pourtant censées les protéger et leur assurer une vie digne et heureuse. Dans certains cas, ces animaux le paient de leur vie. Pour sensibiliser à ce fléau, APA a décidé de frapper fort en lançant une campagne vidéo choc intitulée Paroles de Chien .

Ils s’appelaient Maya, Junior ou encore King. Ces chiens aimaient leurs maîtres et leur faisaient aveuglément confiance, mais le traitement qui leur était réservé par ces derniers était tout autre.

Hélas, ces canidés ne sont plus de ce monde, ayant succombé aux actes de maltraitance et de cruauté de ceux qui étaient censés prendre soin d’eux et les chérir.

L’association Action Protection Animale donne virtuellement la parole à ces êtres trahis, persécutés et ayant souffert jusqu’à perdre la vie, dans une campagne de sensibilisation poignante contre la maltraitance animale.

APA diffuse ainsi 3 vidéos réalisées à partir d’animations de photos des chiens en question pour témoigner, de manière bouleversante, de ce qu’ils ont subi et ressenti. La douleur, la détresse, l’incompréhension et, malgré tout, l’amour qu’ils éprouvaient jusqu’au bout pour leurs tortionnaires.



Action Protection Animale

Coups, négligence et toutes sortes de sévices ont fini par avoir raison de ces créatures innocentes. « Tu auras été mon meilleur ami. A la vie, à la mort » ; c’est par ces mots déchirants que se conclut chacune des vidéos.

Maya et ces « jeux » qui l’amusaient de moins en moins

Ce que la pauvre Maya, femelle Carlin, prenait pour un jeu n’était en fait qu’une série d’actes plus violents les uns que les autres. La chienne avait beau courir pour échapper aux coups de bâton de son bourreau, celui-ci parvenait toujours à la rattraper. « T’étais trop fort pour moi à ce jeu… »

Junior n’aboiera plus

Le collier électrique anti-aboiement que le maître de Junior, un American Staffordshire Terrier, lui faisait porter, était une véritable torture pour lui. Cela ne semblait pourtant pas suffire, puisque le chien a ensuite été pendu et muselé avec du scotch serré à l’extrême. Junior n’y a pas survécu…

King, le sénior ignoré, puis traîné derrière un scooter

Le propriétaire de King ne s’occupait plus du tout de lui. L’animal âgé était livré à lui-même jusqu’à cette terrible décision prise par son « humain » de l’attacher à son scooter. C’était l’ultime chapitre de cette triste vie qu’il avait passée à attendre vainement le retour du « bon vieux temps ».

Action Protection Animale rappelle que les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal sont punis de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende.