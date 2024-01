2 chiens guides issus de la même portée et séparés depuis des années vivent d'émouvantes retrouvailles (vidéo)

Carlo et Chips sont 2 chiens issus de la même portée, mais dont les chemins s’étaient séparés après avoir été formés comme guides pour personnes atteintes de cécité. Le hasard a voulu que la nouvelle famille de Chips habite la même ville que celle de Carlo. Les frères peuvent donc se revoir plus souvent.

En Angleterre, l’organisation Guide Dogs forme des chiens guides d’aveugles et les confie à des personnes malvoyantes ou en situation de cécité totale pour leur faciliter l’existence. Les frères Carlo et Chips font partie de ces canidés.

Ces croisés Golden Retrievers / Labrador Retrievers avaient vu le jour en 2014 au sein d’une portée de 8 chiots à Henley-in-Arden dans le Warwickshire, dans centre du pays.

Ils avaient ensuite début leur apprentissage, mais chacun de son côté, pour devenir chiens guides d’aveugles. Une fois sa formation achevée, Carlo avait été attribué à Charles Block, un homme malvoyant habitant Coventry. Chips, lui, vivait à Peterborough auprès de la personne qu’il assistait.



Plus de 100 kilomètres les séparaient, mais ils s’étaient croisés à quelques reprises durant les 9 dernières années. Ils auraient certainement voulu passer un peu plus de temps ensemble. Par chance, ils pourront désormais le faire.

Alors que Carlo est toujours en activité, Chips avait récemment pris sa retraite. Suite à quoi il avait été confié à une nouvelle famille, celle de Fin Findlay. Ce dernier est bénévole à Guide Dogs et, coïncidence, il est aussi un ami de Charles Block et habite, lui aussi, Coventry.

« Comme s'ils étaient à nouveau des chiots »

Les 2 chiens vivent donc à présent dans la même ville et peuvent ainsi se retrouver régulièrement. « Nous avons réuni les frères pour la première fois le vendredi 5 janvier, au War Memorial Park, où ils semblaient certainement se reconnaître et passaient un très bon moment à courir ensemble », raconte Charles Block à la BBC.

« Chips s’est très bien acclimaté et se sent déjà membre de la famille, dit pour sa part la femme de Fin Findlay. Il a passé un bon moment en retrouvant Carlo et ils ont couru ensemble comme s'ils étaient à nouveau des chiots. »

Chips et Carlo auront d’autant plus l’occasion de se rencontrer que leurs maîtres respectifs prennent souvent part à des évènements caritatifs au profit de Guide Dogs.