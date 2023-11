Une chienne réapprenant à faire confiance aux humains attend sa chance au refuge pendant plus de 1000 jours

Tessy avait énormément de progrès à faire sur le plan comportemental et c’est justement ce qui l’empêchait de quitter le refuge depuis près de 3 ans. Malgré tout, ceux qui prenaient soin de cette chienne et travaillent dur pour l’aider à surmonter ses craintes étaient fermement décidés à concrétiser son rêve d’adoption.

Une chienne a été adoptée après un séjour de plus de 1000 jours au refuge, rapportait People.

Tessy avait été prise en charge par Humane Animal Partners, association basée à Stanton dans le Delaware (Etats-Unis), en janvier 2021. Leigh McKinley, responsable au sein du refuge, la décrit comme « loyale, drôle, câline et remarquablement intelligente ». Pourtant, cette chienne pleine de qualités peinait à trouver une famille aimante.



Ce qui la desservait, c’était son extrême méfiance à l’égard des humains. Elle avait du mal à s’ouvrir à des personnes et des situations qu’elle ne connaissait pas.

L’équipe de Humane Animal Partners savait qu’elle avait fort à faire sur ce plan. Face aux « stimuli inconnus », Tessy réagissait par des « aboiements et des grognements ». L’objectif, d’après Leigh McKinley, était de « l'aider à surmonter ces peurs et à apprendre à faire confiance aux humains et à son environnement, en changeant essentiellement sa réponse émotionnelle du négatif au positif ».

« Un niveau de confiance jamais vu »

Le processus était long et éprouvant, mais les avancées enregistrées encourageaient les bénévoles à poursuivre leurs efforts. Ils voulaient également avoir la certitude de trouver les bonnes personnes pour la chienne. « Nous avons adopté une approche réfléchie et prudente pour la présenter aux gens, et il a fallu du temps pour que la famille adéquate la rencontre », explique Leigh McKinley à ce propos.



Après 1007 jours d’attente, Tessy et ses bienfaiteurs ont atteint leur but. La chienne a, en effet, été adoptée par un couple tombé sous son charme. Jeanine et Jeff l’ont rencontrée à plusieurs reprises au refuge. Elle « avait déjà établi avec eux un niveau de confiance que nous n'avions jamais vu aussi rapidement auparavant », se réjouit Leigh McKinley.

Tessy a pu découvrir sa nouvelle maison et elle est aujourd’hui la chienne la plus heureuse du monde.

