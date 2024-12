À 12 ans, cette chienne âgée en phase terminale voit enfin son destin basculer après des années de négligence

Pendant de longues années, Chessie a vécu dans des conditions inacceptables. Elle ne recevait aucun soin de santé, alors qu’elle en avait besoin, et subissait simplement ce sombre quotidien. Une décennie s’est écoulée avant que quelqu’un remarque sa détresse. Grâce à ses sauveteurs, la chienne pourra profiter de ses derniers jours en se sentant aimée.

Quand les sauveteurs de la SPCA de Pennsylvanie (États-Unis), sont allés secourir Chessie, ils ont été confrontés à une scène d’horreur. La femelle croisée Boxer et Braque de Weimar vivait dans des conditions atroces aux côtés d’autres animaux en détresse. Frappée par le manque de soins et la maladie, elle subissait son triste destin. Toutefois, la vie n’avait pas dit son dernier mot.

Chessie, âgée de 12 ans, a vécu dans un environnement abominable pendant trop longtemps. Un jour, des voisins se sont inquiétés pour son bien-être et ont fait des signalements à la police. Laquelle, aidée de la SPCA, a finalement enquêté et découvert le terrible quotidien du quadrupède : « Lorsque nous sommes allés vérifier, c'était pire que ce que nous aurions pu imaginer », affirmait un porte-parole du refuge dans une publication relayée par People.

Plusieurs animaux ont perdu la vie sur place

Ce dernier a évoqué une « maison des horreurs » au sein de laquelle plusieurs animaux, dont des chats et des pigeons, étaient entassés. Le sol était jonché d’excréments, ainsi que de détritus. Chessie et les autres n’avaient quasiment pas de quoi manger ni boire, et cela avait entraîné le décès de certains animaux.

La chienne était couverte de puces et des tumeurs étaient visibles sur ses mamelles. Il était évident qu’elle devait être examinée d’urgence par un vétérinaire. Les sauveteurs de la SPCA l’ont saisie et l’ont emmenée réaliser des examens de santé. La pauvre Chessie était tellement paniquée qu’elle a dû être sédatée pour être manipulée. Elle ne savait pas encore qu’elle se trouvait en sécurité et entre de bonnes mains.

Pennsylvania SPCA / Facebook

Une issue inespérée

Les vétérinaires lui ont fait comprendre qu’elle n’avait plus rien à craindre désormais. Ils se sont occupés d’elle et l’ont réconfortée. Elle s’est adoucie et a dévoilé sa personnalité attachante. De nombreux internautes l’ont soutenue et ont partagé son histoire. Laquelle est finalement arrivée aux oreilles d’une femme au grand cœur.

A lire aussi : Cet ancien chien militaire a trouvé une technique imparable pour recevoir des câlins quand il le souhaite (vidéo)

Cette dernière était prête à accueillir Chessie pour lui offrir une retraite bien méritée. Malheureusement, entre-temps, la chienne a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Toutefois, cela n’a pas fait fuir sa bienfaitrice, qui a décidé de prendre soin d’elle jusqu’à la fin de ses jours : « Chessie va enfin pouvoir vivre la vie qu'elle a toujours méritée dans un foyer plein d'amour », partageait la SPCA.