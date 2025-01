Battue dès ses 4 mois puis restée au refuge toute sa vie, cette chienne croise le chemin d’un ange gardien

Dès son plus jeune âge, Betsy a été confrontée à la cruauté de ce monde. La pauvre est tombée dans une famille abusive et s’est finalement retrouvée dans un refuge alors qu’elle n’était encore qu’un chiot. Elle a passé plus d’un an sur place, puis la bonne personne est finalement arrivée pour lui offrir sa seconde chance inespérée.

Betsy a posé les pattes au centre pour animaux Great Ayton (Angleterre) de la RSPCA en juillet 2023. Depuis, la femelle croisée Whippet a enchaîné les déceptions et a fini par devenir l’une des plus anciennes résidentes du refuge. Le sort semblait s’acharner contre elle, mais c’était sans compter sur l’arrivée d’un homme au grand cœur dans sa vie.

Avant d'entrer au chenil, Betsy vivait au sein d’une maison et avait une famille. La chienne aurait pu profiter de la vie comme la plupart de ses congénères, mais ses maîtres en ont décidé autrement. Selon les informations rapportées par Rayo, elle aurait été battue à plusieurs reprises par ceux qui devaient la protéger.

RSPCA (England & Wales) / Facebook

Des tentatives vaines

Betsy s’est retrouvée au refuge à l’âge de 4 mois, prête à tout recommencer dans de meilleures conditions. Elle était encore jeune, avait une personnalité attachante, alors toutes les chances étaient de son côté pour trouver une famille rapidement. Malheureusement, chaque tentative d’adoption s’est avérée infructueuse.

Finalement, plus d’une année s’est écoulée après son arrivée et la pauvre n’avait toujours pas trouvé sa perle rare. Cependant, cette dernière n’était pas loin et s’est manifestée à la fin de l’année 2024. Il s’agissait de Tom Horrocks, un homme âgé de 38 ans qui a eu un coup de foudre en voyant sa photo pour la première fois : « Pour être honnête, je suis tombé amoureux d'elle avant même d'aller au centre, je n'ai eu aucun doute à ce sujet, dès le premier jour », a-t-il affirmé.

Une maison pour toujours

Pour éviter un énième échec, le personnel du refuge a demandé à Tom de rendre visite à la chienne régulièrement. Les 2 ont créé un lien après 2 mois et demi de rencontres fréquentes, puis le jour J est arrivé. Betsy a quitté le refuge, et pour de bon cette fois-ci !

Le personnel était attristé de la voir partir, puisqu’il l’avait longtemps côtoyée, mais il ne pouvait espérer mieux pour elle : « Nous sommes ravis qu'elle ait trouvé un foyer aimant et solidaire avec quelqu'un qui poursuivra son éducation, et nous savons que Betsy lui donnera en retour un amour inconditionnel, de la compagnie et de la loyauté » partageait Emma Cosby, membre du refuge.