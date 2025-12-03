« C’est vraiment la plus belle chose qui soit », des chiens nouent un lien unique avec un colibri (vidéo)

La nature est extrêmement belle et il peut parfois arriver qu’elle nous offre des rencontres aussi inattendues que exceptionnelles. Alors qu’elle profitait tranquillement de son ranch avec ses 2 chiens Nick et Boston, Melrosi a vu arriver… un colibri ! Un oiseau rare et discret qui ne s’est pourtant pas gêné pour venir faire la connaissance des toutous.

Il n’est pas rare de voir un chien se lier d’amitié avec un individu d’une autre espèce comme le prouve l’histoire de Niuniu la Golden Retriever et Liuyu le chevreau mais aussi celle de Milo le Staffordshire Bull Terrier et Cracker le cacatoès. Aujourd’hui, nous allons vous raconter la jolie histoire de Nick et Boston, 2 adorables toutous qui ont un jour fait la rencontre d’un colibri… Dans les colonnes du média The Dodo , la sœur de Melrosi (l’humaine des 2 chiens) prénommée Edilene, est revenue sur cette histoire d'amitié hors du commun. “Je n’ai jamais rien vu de tel… Ils se sont liés d’amitié avec ce petit colibri !”, a-t-elle affirmé, encore subjuguée par la scène. Sur le compte TikTok de Melrosi, la vidéo de la première rencontre entre l’oiseau et les toutous a été postée et est très rapidement devenue virale. La voici :

“La plus belle chose qui soit”

On peut y apercevoir le volatile s’approcher des chiens sans la moindre crainte. Ces derniers, étonnés de voir un oiseau si spécial d’aussi près, se montrent à la fois curieux et inquiets. Si l’un des 2 chiens semble d’abord vouloir s’éloigner de la drôle de créature, la curiosité finit par l’emporter lorsque l’oiseau décide finalement de se poser au sol pour mieux pouvoir observer ses nouveaux amis à poils. “Il ne s’approche pas de nous, mais il est ami avec les chiens. C’est vraiment la plus belle chose qui soit !”, a ajouté la sœur de Melrosi.

En effet, bien que le minuscule oiseau ne se soit pas éternisé la première fois qu’il est venu rendre visite au duo, il a depuis pris l’habitude de régulièrement venir leur dire bonjour. Chaque fois, la scène émerveille toute la famille !

© @rosiluhg7bm / TikTok (capture d'écran)

Un voisin très spécial

À ce jour, la vidéo comptabilise plus de 13,4 millions de vues et presque 2 millions de likes ! Edilene a même révélé que le colibri avait fait son nid juste à côté de la maison familiale ! “C’est une chose vraiment magnifique…”, a-t-elle conclu avec tendresse. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué de faire part, eux aussi, de leur émerveillement.

A lire aussi : "Il avait vraiment besoin d’un câlin de sa meilleure amie", une chienne attentionnée reste aux côtés de son meilleur ami canin pendant sa convalescence (vidéo)

© @rosiluhg7bm / TikTok (capture d'écran)