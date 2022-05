L'hommage émouvant d'une chienne à son frère de cœur enterré dans le jardin de ses grands-parents

Pepper et Yari étaient sans conteste les meilleurs amis du monde. Au cours du mois d'avril, les 2 chiens ont été contraints de se dire adieu. Un jour ou l'autre, tout le monde finit par rejoindre les étoiles...

« Les amis sont des compagnons de voyage, qui nous aident à avancer sur le chemin d’une vie plus heureuse », comme l'a si bien fait remarquer Pythagore.

Quand Tona Gonzalez Karlsson a adopté Yari, son premier chien, Pepper, avait déjà soufflé sa 9e bougie. La connexion entre les 2 animaux a été instantanée. Leur propriétaire a assisté à un véritable coup de foudre amical !

© Tona Gonzalez Karlsson

Au fil des années, leur lien s'est considérablement renforcé. Le mâle et la femelle ne pouvait plus se passer l'un de l'autre ! Chaque jour était ponctué de séances de câlins, de jeux et de siestes. Dormir blottis l'un contre l'autre les rendait tout simplement heureux. « Ils semblaient juste s'aimer et se comprendre », a déclaré Tona au Dodo.

Le duo a vécu maintes aventures inoubliables ; mais comme on dit, « toutes les bonnes choses ont une fin ».

© Tona Gonzalez Karlsson

Pepper est tombé gravement malade

En vieillissant, Pepper a commencé à rencontrer de sérieux problèmes de santé. Son amie semblait ressentir sa douleur et tentait de lui apporter son aide.

« Chaque fois que Pepper était malade ou de retour de la clinique, Yari savait qu'elle devait rester calme avec lui. Elle voulait juste nous réconforter, lui et moi, a expliqué leur propriétaire, parfois, Pepper était malade pendant que je dormais... et Yari me réveillait ou le regardait de manière à ce que je comprenne que quelque chose n'allait pas. »

© Tona Gonzalez Karlsson

Au cours du mois d'avril, le chien senior était victime de plusieurs maladies en phase terminale. Tona ne pouvait plus ignorer la souffrance de son compagnon à 4 pattes. Après avoir vécu de douces années au sein de cette famille aimante, Yari a exhalé son dernier souffle : le vétérinaire est intervenu pour l'euthanasier.

« La veille de son décès, il a complètement arrêté de manger, se souvient Tona, Yari s'est allongée à côté de lui, s'est blottie contre lui et l'a embrassé. Nous l'avons installé chez mes parents. Pepper était tellement malade que je devais le porter. »

© Tona Gonzalez Karlsson

Amis jusqu'à la fin des temps

Lorsque Pepper a fermé ses yeux pour toujours, sa meilleure amie s'est lovée dans ses pattes. Tona a préparé sa tombe à l'ombre d'un poirier, dans le jardin de ses parents. Quand son petit corps a été enseveli, la chienne s'est rendu compte que son frère de cœur ne reviendrait jamais. « Elle a regardé dans la tombe, elle devait savoir qu'il était là, a estimé sa maîtresse, elle s'est allongée à côté, elle avait l'air si triste et on aurait dit qu'elle étreignait la terre. Elle est restée là pendant un certain temps. »

À la suite des funérailles, Yari se sentait déprimée. Pour lui remonter le moral, Tona a décidé de l'emmener chez ses parents, où son fidèle camarade repose en paix. « Elle était si heureuse et elle n'arrêtait pas de renifler la terre sous le poirier », a-t-elle indiqué à nos confrères d'outre-Atlantique.

© Tona Gonzalez Karlsson

Yari a passé 5 magnifiques années avec l'adorable Pepper. Chaque fois qu'il lui manque, elle sait qu'il lui suffit de se rendre sous l'arbre de ses « grands-parents » pour être de nouveau auprès de celui qu'elle aimera jusqu'à la fin de ses jours.

Comme le disait Coluche : « La véritable amitié ce n'est pas d'être inséparable. C'est d'être séparé et que rien ne change. »

© Tona Gonzalez Karlsson