En Mayenne (53), 4 chiens n’ayant jamais connu l’extérieur commencent une nouvelle vie grâce à l’intervention de la SPA

C'est pour des interventions comme celle-ci que chaque signalement compte. Dernièrement, la SPA de la Mayenne (53) a secouru 4 chiens qui n'avaient jamais connu autre chose que les 4 murs d'un garage. Enfin en sécurité, entourés de soins et d’amour, leur chemin vers une vie normale ne fait que commencer.

Quand on pense à la SPA, on imagine souvent les refuges et les adoptions, mais son action va bien au-delà. Chaque jour, ses équipes se mobilisent pour venir en aide aux animaux abandonnés, maltraités ou en danger. En Mayenne (53), par exemple, les équipes interviennent chaque semaine sur le terrain pour répondre aux signalements de maltraitance animale. Récemment encore, l’un de ces signalements a permis d’offrir une nouvelle chance à 4 chiens qui avaient grandement besoin d’aide.

Une découverte bouleversante dans un garage insalubre

Cette intervention a commencé comme beaucoup d’autres, par un simple signalement. L’équipe de la SPA de la Mayenne ne s’attendait pourtant pas à ce qu’elle allait découvrir derrière une porte de garage.

« Cette fois, derrière une simple porte… c'est l'horreur qui nous attendait. », ont écrit les agents sur Facebook. Dans cet espace fermé, sans lumière naturelle, sans fenêtre et sans accès à l’extérieur, 4 chiens apeurés avaient grandi dans des conditions indignes.

© SPA de la Mayenne / Facebook

Privés de sorties, de contacts humains et de toute sociabilisation, ils vivaient entourés de leurs propres excréments.

À l’ouverture de la porte, l’équipe a d’ailleurs été prise à la gorge par une odeur insoutenable avant de découvrir des animaux, extrêmement sales, au pelage souillé, dans un environnement dont les conditions de vie étaient difficiles à imaginer. Immédiatement pris en charge, les 4 toutous ont heureusement pu laisser cet enfer derrière eux.

© SPA de la Mayenne / Facebook

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Le début d'une longue reconstruction

Après cette découverte bouleversante, une nouvelle étape attendait ces 4 petits rescapés : celle de la reconstruction. Recueillis par l’équipe de la SPA de la Mayenne, ils vont pouvoir bénéficier d’un suivi vétérinaire avant d’entamer un long travail pour reprendre confiance. Ces pauvres toutous manquent en effet terriblement d’expériences et de repères. « Ils n'ont jamais appris ce qu'était une caresse, une promenade, le bruit de la vie… Leur seul monde, c'était ce garage. », ont expliqué les agents de la SPA sur Facebook.

© Orane Hateau / Radio France

Les premiers contacts ont d’ailleurs été particulièrement délicats : terrorisés, les chiens fuyaient toute interaction avec l’humain. « Ce ne sont pas des chiens agressifs… ce sont des chiens apeurés, qui n'ont tout simplement jamais eu la chance de vivre. », ont ajouté leurs sauveteurs.

Ces boules de poils ne seront pas proposées à l’adoption dans l’immédiat : avant cela, un important travail de resociabilisation les attend pour leur permettre, petit à petit, de découvrir la confiance, la sécurité et une véritable vie de chien. Enfin !