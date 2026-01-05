Détenus dans un garage insalubre et affamés, 28 chiens peuvent désormais espérer une vie meilleure après l'intervention des autorités

Après une vie de maltraitance et de négligence, 28 chiens, dont plusieurs chiots, ont enfin retrouvé un quotidien plus sûr et serein. Secourus par les autorités locales, ils sont désormais pris en charge par un refuge, où ils reçoivent soins et attention pour oublier leur passé traumatisant. Leur maîtresse a été interpellée et devra en répondre face à la justice.

Le cauchemar est terminé pour 28 chiens, dont des chiots, qui vivaient dans des conditions déplorables chez une habitante de Windsor, dans le comté de Sonoma en Californie (Etats-Unis). Ils ont été secourus par les forces de l’ordre et confiés à un refuge local, rapportait CBS News .

Le mardi 9 décembre 2025, la police de Windsor est intervenue au domicile de Christina Urrutia, 35 ans, car elle faisait l’objet d’un sursis probatoire. Les agents étaient là pour contrôler le respect de la mesure par l’intéressée. En arrivant sur les lieux, ils ont découvert les canidés en question et le triste cadre dans lequel ils évoluaient.

Les chiens étaient détenus dans un garage extrêmement sale. “Une inspection du garage a révélé des conditions de vie insalubres et dangereuses, notamment une abondance de matières fécales, de la literie souillée, une quantité limitée ou inexistante de nourriture et de l'eau sale”, détaillait la police dans un communiqué.

Exiguïté, insalubrité et privations

3 des chiens étaient enfermés dans des cages avec des couchages souillés. Un 4e présentait une large plaie au-dessus de l'œil droit. 2 autres ont dû être emmenés aux urgences vétérinaires. Les rescapés ont été pris en charge par le service animalier de North Bay (NBAS).

Quant à leur propriétaire, elle a été arrêtée et incarcérée à la prison de Sonoma. Elle est poursuivie pour cruauté envers les animaux, détention de chiens sans permis, exploitation d’un chenil commercial sans autorisation (elle est donc suspectée de tenir un élevage illégal) et violation de son sursis probatoire.

North Bay Animal Services

Les chiens sont entre de bonnes mains et reçoivent tous les soins dont ils ont besoin pour se remettre de cette vie de misère qui était la leur jusque-là.