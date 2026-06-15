En quête d'une famille aimante, ce chien la rencontre enfin grâce à la journée portes ouvertes organisée par son refuge

Le weekend portes ouvertes organisé par la SPA de Jouvence (Côte-d'Or) a permis à 14 animaux de trouver une famille, dont Blu, un chiot de 5 mois attendu avec impatience par ses futurs maîtres. Une belle réussite pour le refuge, même si plus d’une centaine de pensionnaires espèrent encore connaître le même destin.

Au refuge SPA de Jouvence - Les Amis des Bêtes, à Messigny-et-Vantoux (21), s'est tenu un weekend portes ouvertes les 6 et 7 juin 2026. L'évènement a fait des heureux : un chiot appelé Blu et sa nouvelle famille.

Le jeune canidé fait partie des 14 pensionnaires (7 chiens et autant de chats) ayant trouvé des adoptants grâce à cette initiative. 119 autres animaux attendent toujours de connaître cette chance au refuge bourguignon.

Âgé de 5 mois et arborant une belle robe noir et blanc, Blu a séduit Céline et Yohann Lustrat, ainsi que leurs filles Niloé et Elaïs.

Une famille amoureuse des animaux

La mère de famille dit avoir toujours vécu entourée d'animaux, notamment des chiens, des chats, mais aussi des lapins et des rongeurs. Lorsqu'elle avait rencontré Yohann, celui-ci avait un croisé Pékinois / Epagneul nommé Guizmo. Ensemble, ils avaient ensuite adopté d'autres compagnons, dont un lapin nain répondant au nom de Pouette.

Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Le couple a attendu de faire son deuil avant de prendre la décision d'adopter à nouveau.

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Se sentant prêts à ouvrir les portes de leur foyer à un animal, ils ont donc participé au weekend portes ouvertes de la SPA de Messigny-et-Vantoux où ils ont pu rencontrer Blu, dont ils avaient vu la fiche sur le site de l'association. Son profil correspondait à leurs attentes. « Nous voulions plutôt un chiot, de petit gabarit, pour que les filles puissent le promener, que nous puissions l’emmener en vacances et que mon père de 78 ans puisse le garder », explique, en effet, Céline Lustrat au Bien Public .

Coup de foudre confirmé

En faisant la connaissance de Blu au refuge, ce coup de cœur a été confirmé et ils l'ont réservé. Le chiot pourra bientôt rejoindre sa nouvelle famille, une fois les démarches vétérinaires et administratives achevées.

Miami, chatte de 2 ans, figure également parmi les animaux bénéficiaires de l'évènement. Elle a été adoptée par Jonathan Fuhrman, qui cherchait une compagne pour Chadourette, son amie féline séniore.

Elle aussi découvrira sa nouvelle maison sous peu. Il lui faudra d'abord recevoir son 2e vaccin, précise Le Bien Public.

L’info Woopets : pourquoi les journées portes ouvertes augmentent-elles les chances d’adoption ?

Les initiatives telles que les journées portes ouvertes offrent au public l'occasion de rencontrer les animaux dans un cadre plus convivial que lors d'une visite classique. Cette atmosphère détendue facilite les échanges et permet souvent de créer un premier lien. Dans certains cas, comme avec Blu, l'évènement offre la possibilité de rencontrer physiquement un animal repéré sur le site ou les comptes de réseaux sociaux de la structure d'accueil.

Elles donnent également aux équipes des refuges davantage de temps pour présenter le caractère, les besoins et l'histoire de chaque pensionnaire. Les futurs adoptants peuvent ainsi être orientés vers un animal réellement compatible avec leur mode de vie.

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Photo d'illustration

Enfin, ces événements attirent un public plus large, y compris des personnes qui n'envisageaient pas forcément une adoption au départ. Une simple visite peut alors se transformer en véritable coup de cœur et donner lieu à une adoption responsable.