Le Livre Guinness des records annonce le décès de Kevin, le plus grand chien du monde

Kevin est décédé. La disparition du Dogue Allemand, qui était jusque-là le plus grand chien vivant au monde, a été annoncée par sa famille et le Guinness World Records. Il était récemment tombé malade et avait dû être opéré.

C’est une bien triste nouvelle que le Livre Guinness des Records a annoncée hier sur son site, celle du décès de Kevin le chien géant. Une information rapportée ce mardi 25 juin par le Guardian.

Kevin, Dogue Allemand de 3 ans, était officiellement entré au Guinness World Records en tant que plus grand chien vivant au monde grâce à sa taille impressionnante de 97 centimètres au garrot.



Guinness World Records / YouTube

Il était brusquement tombé malade et avait subi une intervention chirurgicale qui n’avait malheureusement pas suffi à le sauver. Sa famille se dit « dévastée », d’après le communiqué publié par le Livre Guinness des Records. Communiqué qui, par ailleurs, n’est plus disponible sur le site de la célèbre institution.

Le chien vivait à West Des Moines, dans l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis), avec ses propriétaires Tracy et Roger Wolfe, leurs enfants Alexander et Ava (12 et 10 ans), ainsi que 3 autres canidés, 4 chats, des chevaux et des animaux de ferme.

« Il adorait cette attention »

« Il était juste le meilleur garçon géant, pouvait-on lire de la part du couple endeuillé. Nous sommes si heureux qu’il ait pu battre le record et avoir tous ces regards braqués sur lui. Il adorait cette attention ».

Kevin avait succédé à Zeus, un autre Dogue Allemand, en tant que plus grand chien du monde. Décrit comme doux et ayant « peur d’un tas de choses » dont l’aspirateur, il se comportait en « gros bébé », donnant l’impression de ne pas être conscient de sa grande taille.

Affectueux et extrêmement attaché à ses humains, il aimait se blottir contre eux lorsqu’ils étaient assis sur le canapé.

Guinness World Records / YouTube

Les Wolfe avaient adopté Kevin après le décès de Cora, leur ancienne chienne. Elle était, elle aussi, de race Dogue Allemand.

Le titre de plus grand chien vivant au monde est donc à nouveau vacant jusqu’à ce que le Guinness World Records révèle l’identité du successeur de Kevin.