Ce Dogue Allemand à la taille record fait son entrée dans le Guinness World Records

9 mois après la disparition de Zeus, le précédent détenteur du record, son congénère Kevin est officiellement devenu le plus grand chien vivant du monde. Ce Dogue Allemand vient effectivement d’entrer au célèbre Livre Guinness grâce à sa taille impressionnante.

Un Dogue Allemand de 3 ans et qui « a peur d’un tas de choses » est devenu le plus grand chien vivant du monde, rapporte le site Guinness World Records.

Son nom, Kevin, est inspiré du petit héros de « Maman, j'ai raté l'avion ! » incarné par Macaulay Culkin. Mesurant 97 centimètres au garrot, il a officiellement signé son entrée au Livre Guinness des records, succédant ainsi au regretté Zeus.



Guinness World Records / YouTube

Nous vous avions présenté Zeus dans un précédent article. Il n’est malheureusement plus de ce monde, étant décédé en septembre 2023, 2 mois avant son 4e anniversaire, après un long combat contre le cancer.

La taille de Kevin est largement au-dessus de celle moyenne d’un Dogue Allemand, située entre 75 et 85 centimètres pour un mâle et entre 70 et 75 centimètres pour une femelle d’après le standard de la FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Il habite West Des Moines dans l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis), aux côtés de ses propriétaires Tracy et Roger Wolfe, ainsi que leurs enfants Alexander et Ava (12 et 10 ans). Il n’est d’ailleurs pas le seul animal de la famille, puisqu’elle compte 3 autres chiens, 4 chats, des chèvres, des chevaux et des poules.



Guinness World Records / YouTube

Un « gros bébé » qui n’a pas conscience de sa taille

D’après un cliché qui a la dent dure, les Dogues Allemands seraient de grands peureux. Kevin ne contribue assurément pas à lui tordre le cou, lui qui « a peur d’un tas de choses », comme l’explique son maître au Guinness World Records. A commencer par l’aspirateur, qu’il fuit comme la peste dès qu’il l’entend vrombir.

Ce chien est aussi et surtout l'archétype du « doux géant » qui adore les câlins et se comporte en « gros bébé », d’après sa maîtresse. « Je ne pense pas qu’il soit conscient de sa taille, dit Tracy Wolfe, qui travaille dans une clinique vétérinaire. Il essaie constamment de se faufiler dans de petits lits, de s’asseoir sur nous et de faire tout ce que font les petits chiens. »



Guinness World Records / YouTube

Il arrive aussi à Kevin de se montrer têtu et d’être amené par sa gourmandise à voler de la nourriture. Sa famille fait très attention à ne pas le laisser faire pour préserver sa santé. Pour le reste, il est un excellent compagnon pour tout le monde, surtout Alexander avec lequel il est très complice.

« Le timing était tout simplement parfait pour nous »

Tracy et Roger Wolfe avaient adopté Kevin après la disparition Cora, leur précédente chienne de la même race. Elle avait laissé un grand vide, en partie comblé par l’arrivée, très jeune, du futur plus grand chien du monde.

« Il m'a tellement rappelé Cora, se souvent sa propriétaire. Tous 2 sont des Dogues Allemands à robe noire. Mon mari et moi n'en avons pas parlé aux enfants, mais nous les avons récupérés et sommes allés le voir. Le timing était tout simplement parfait pour nous. Je n'avais pas envisagé d'acquérir un Dogue Allemand pendant un moment après avoir perdu notre précédent, mais les enfants étaient encore très jeunes et je pensais qu'un chiot serait parfait pour eux. »