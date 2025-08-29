L'attitude émouvante d'un chien regardant sa peluche préférée se faire "opérer" et attendant impatiemment de le récupérer (vidéo)

Il est de ces moments de complicité entre un chien et son jouet préféré qui en disent long sur la profondeur de leur attachement. Une vidéo récemment partagée sur les réseaux sociaux illustre à merveille cette tendresse unique, à travers la réaction touchante d’un Golden Retriever face à l’intervention chirurgicale subie par sa peluche adorée.

Certains chiens collectionnent les jouets, mais ne s’attachent vraiment qu’à l’un d’eux en particulier. L’objet revêt, à leurs yeux, une très grande valeur émotionnelle, au point que l’on pourrait le comparer au doudou d’un enfant.

Le chien dont il est question ici possède justement une peluche dont il ne se séparerait pour rien au monde. Elle est à ses côtés depuis son plus jeune âge, et même si elle n’est évidemment plus en excellent état, il s’assure de la garder constamment auprès de lui, où qu’il aille et quoi qu’il fasse.

Le canidé en question est un adorable Golden Retriever qui répond au nom de Puck. Même s’il n’est plus tout jeune, puisqu’il a 10 ans, le quadrupède continue d’emmener sa peluche partout et de s’assurer que rien de grave ne lui arrive.



@sara_artdella / TikTok

Récemment, toutefois, le jouet s’est abîmé, et il fallait le recoudre pour le remettre en état. C’est son maître qui s’est chargé d’effectuer la délicate “intervention chirurgicale”. Sous le regard anxieux et impatient du chien, l’homme a précautionneusement passé quelques coups d’aiguille.

Le soulagement et les retrouvailles après une longue attente pour Puck

Très attentif, inquiet pour son ami de toujours, Puck n’a rien manqué du spectacle. L’opération enfin terminée, le père de famille a inspecté une dernière fois la peluche pour s’assurer de la qualité de la réparation, puis l’a remise à un Puck soulagé et plein de reconnaissance.

Remuant joyeusement la queue et tenant tendrement son jouet, le Golden Retriever s’est éloigné, heureux du sauvetage de son compagnon.

Cette scène attendrissante a été filmée et la vidéo postée sur le compte TikTok de sa propriétaire Sara Fradella. La voici :

