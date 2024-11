Une jeune chienne paralysée des pattes arrière trouve une maison pour toujours et s'emploie à se faire accepter par le chat de la famille

Mia n’était encore qu’un tout jeune chiot lorsqu’elle avait été découverte et secourue au Maroc par l’association locale Beldi Dog Rescue. Elle était paralysée des pattes arrière et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Elle avait très probablement été abandonnée.



The Dodo

L’équipe de Beldi Dog Rescue l’avait prise en charge et soignée, puis elle avait partagé son histoire sur Instagram. Le récit a bouleversé Rosanna, une Néerlandaise. Elle et son mari ont décidé de l’adopter et la petite chienne a ainsi fait le voyage aux Pays-Bas.



The Dodo

« J’ai ressenti une connexion avec cette petite créature », raconte la jeune femme à The Dodo. Cette dernière a pu observer une évolution positive dans son attitude peu après son arrivée. « Mia a commencé à devenir plus confiante, plus énergique, dit, en effet, sa propriétaire. C’est encore un chiot et elle veut jouer avec tout le monde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris mon chat Dino. »



The Dodo

Le félin à la robe tigrée n’avait pas mal réagi à la venue de la chienne, mais il ne voulait pas voir sa tranquillité perturbée. Or, Mia débordait d’énergie et voulait s’amuser en permanence. Elle cherchait à gagner l’amitié de Dino, alors que celui-ci n’était pas spécialement emballé par cette nouvelle relation.



The Dodo

« Elle a apporté tant d’amour et de rires »

Mia n’a jamais baissé les pattes. Elle l’a quasiment harcelé, allant jusqu’à lui tirer la queue pour le faire réagir.



The Dodo

Sa persévérance a fini par payer ; le chat s’est mis à l’apprécier, puis ils sont devenus très proches.



The Dodo

La rescapée est aujourd’hui plus qu’heureuse au sein de sa famille. « Elle a apporté tant d’amour et de rires, confie Rosanna. Beldi Dog Rescue a réalisé quelque chose de fantastique dans un environnement difficile. Nous sommes tellement reconnaissants pour le travail incroyable qu'ils font. J’ai tant d’admiration pour eux. »

A lire aussi : Dudley, un chien amputé, remporte un concours et devient symbole de courage