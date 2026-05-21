En deuil depuis la disparition de sa mère, une chienne fugue et se retrouve sur l'autoroute où automobilistes et policiers la sauvent

Chipie, une petite chienne en fuite après la disparition de sa mère, a finalement été sauvée au beau milieu de l’A50 grâce à l’intervention coordonnée d’automobilistes et d’une brigade canine de la police. Identifiée grâce à sa puce électronique après son sauvetage, elle a pu retrouver sa propriétaire saine et sauve malgré cette escapade qui aurait pu connaître une tournure dramatique.

Grâce à plusieurs usagers de l'autoroute et à une unité cynophile de la police nationale, une chienne qui courait dangereusement sur la chaussée a été secourue à temps et restituée à sa famille, rapportait Actu Marseille .

Les faits ont eu lieu le 5 mai 2026 sur l'autoroute A50, au niveau de La Penne-sur-Huveaune et en direction d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône.

Une chienne de petite taille, perdue et terrifiée, courait désespérément le long de la glissière centrale, sous les yeux inquiets des automobilistes. Elle répond au nom de Chipie et venait de s'échapper du jardin de sa propriétaire.

D'après cette dernière, Chipie cherchait constamment à fuguer depuis le décès de sa mère. Elle y était parvenue en creusant un trou sous la clôture.

Sa fuite l'avait donc amenée sur l'autoroute, où les conducteurs ont commencé à ralentir autour d'elle et à activer leur feux de détresse pour la protéger. Un motard a même essayé de lui couper la route.

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Police nationale des Bouches-du-Rhône / Facebook

Secourue par la brigade canine départementale, confiée à la SPA puis ramenée à la maison

Par chance, des agents de la brigade canine départementale se trouvaient dans le secteur et ont ainsi pu intervenir rapidement, d'après la Police nationale des Bouches-du-Rhône qui a partagé une vidéo du sauvetage sur sa page Facebook le 14 mai.

On peut y voir les tentatives des automobilistes et du motard, puis l'arrivée des forces de l'ordre qui sont parvenues à le mettre en sécurité. Elles l'ont ensuite réconfortée et lui ont donné de l'eau.

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Police nationale des Bouches-du-Rhône / Facebook

Chipie a été emmenée à la SPA, qui l'a passée au lecteur de puce d'identification. Grâce à cette dernière, l'association a pu contacter sa maîtresse, à laquelle elle a été « rendue saine et sauve ».